//Casos suspeitos de coronavírus em Guarulhos chegam a 891

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, O post O que é coronavírus? (COVID-19) apareceu primeiro em Guarulhos Gng.

Fechamento de acordo nos EUA animou mercados em todo o mundo 21:57:33 Em meio ao anúncio de medidas emergenciais no Brasil e no exterior, o mercado financeiro teve o segundo dia seguido de trégua. A bolsa de valores, que ontem (24) subiu 9,66% , saltou 7,5% hoje (25) e voltou a superar os 70 mil pontos. O O post Bolsa sobe 7,5%, e dólar cai para R$ 5,03 em dia de trégua apareceu primeiro em Guarulhos Gng.

Bolsonaro minimizou pandemia Deputado cita pressão do mercado 22:07:25 Fonte: poder360. CAIO SPECHOTO 25.mar.2020 (quarta-feira) – 20h29 atualizado: 25.mar.2020 (quarta-feira) – 22h08 O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou nesta 4ª feira (25.mar.2020) a manifestar insatisfação com a postura do presidente Jair Bolsonaro no combate ao coronavírus. "Espero que o presidente não tenha O post 'Espero que o presidente não tenha decretado calamidade por nada', diz Maia apareceu primeiro em Guarulhos Gng.

Pr. Max Dowel, é HOSTILIZADO e AGREDIDO Inexplicavelmente, ao visitar "Igreja Evangélica" em Brasília-DF (Igreja Pentecostal a Voz do Que Clama no Deserto, em Santa Maria Sul, AC 200, CONJ "D", próximo ao Supermercado Tatico)… Começaram a jogar uma substância vermelha no Pastor, em garrafas e baldes, dizendo ser o SANGUE DE CRISTO… O Pastor O post Pr. Max Dowel, é HOSTILIZADO e AGREDIDO apareceu primeiro em Guarulhos Gng.

A Prefeitura de Guarulhos reforça a importância das medidas de prevenção ao Covid-19 e informa que nesta sexta-feira (27), a partir das 15 horas, coloca em funcionamento o primeiro Centro de Combate ao Coronavírus, localizado em área de 4 mil metros quadrados no Parque Cecap, próximo ao Hospital Geral. Neste momento fará a triagem dos casos suspeitos e, posteriormente, irá operar com 71 leitos, sendo dez de emergência com respiradores e outros quatro para casos mais críticos.