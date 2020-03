Share this:

Casos suspeitos de coronavírus em Guarulhos saltam para 1.164 neste sábado

02:24:53 br

Depois de confirmar os três primeiros óbitos decorrentes do coronavírus (Covid-19) em Guarulhos, a Secretaria Municipal de Saúde informa que a cidade já contabiliza, segundo os dados do Boletim Epidemiológico divulgado neste sábado (28), 1.164 casos suspeitos de pessoas infectadas. O número de casos confirmados subiu para 23, enquanto 118 foram descartados. Outros 1.023 seguem em investigação e aguardam os resultados dos testes.

Para agilizar a assistência, bem como o diagnóstico da doença na cidade, a Prefeitura de Guarulhos implantou nesta sexta-feira (27), no Parque Cecap, o primeiro Centro de Combate ao Coronavírus Gru, que neste primeiro momento fará triagem, tanto no sistema drive thru (carro) quanto para pedestres, das 7h às 19h.

Nesta semana, a partir de quarta-feira, a unidade funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, com leitos para atender pacientes com Covid-19. Localizado ao lado do Clube do Cecap, o complexo vai operar como uma espécie de hospital de campanha.