CCJ aprova PL que institui a taxa de coleta de lixo em Guarulhos

14:07:07

Parecer favorável foi emitido durante reunião virtual, presidida por Ticiano Americano (Cidadania)

Na última quarta-feira (15), a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa-CCJ da Câmara de Guarulhos reuniu-se remotamente para analisar oito itens. O destaque ficou para o Substitutivo ao projeto considerado o mais polêmico da pauta. A proposta, de autoria da Prefeitura, institui a taxa de serviço de coleta, manejo e destinação final adequada de resíduos sólidos na cidade de Guarulhos.

Popularmente conhecida como “taxa do lixo”, a medida recebeu parecer favorável, como explicou o presidente da Comissão, Ticiano Americano (Cidadania): “A intenção é atender ao marco regulatório instituído pelo Governo Federal. Trata-se de uma taxa ambiental para a destinação correta dos resíduos sólidos, do manejo e do tratamento. Como esses resíduos atendem à cidade inteira, a ideia é subsidiar o custo disso com essa taxa. No primeiro projeto, havia algumas questões que não davam entendimento, inclusive com relação aos valores. O Executivo mandou um substitutivo, fez essas correções e a gente entende que, além de constitucional, atende aos anseios da cidade como um todo”