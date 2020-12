CELEBRANDO O AMOR DE DEUS EM JESUS

NATAL: CELEBRANDO O AMOR DE JESUS Rebeca: “Aaaaaaaaaaaah…Hoje é dia 24 de dezembro! Como passa rápido o tempo!

Outro dia estávamos em janeiro e agora já estamos nos arrumando para um novo ano. Este ano foi marcado por muitas coisas ruins: calamidade mundial na área da saúde, aumento substancial do desemprego, mortes, inclusive de pessoas queridas que faziam parte do nosso círculo de amizade.

Será que temos alguma coisa para agradecer? Neste ano, também tivemos muitas coisas boas acontecendo: a solidariedade se espalhou pelo mundo, pessoas se juntaram para fazer o bem, a igreja precisou se reinventar, os cristãos, impedidos de se reunirem presencialmente, mostraram que nas casas a igreja continuava viva; usando a tecnologia, as celebrações chegaram aos lugares mais distantes. Nada parou no meio do povo de Deus; continuamos cumprindo a missão e, mesmo em meio à calamidade, não perdemos a oportunidade de anunciar que Jesus é o Cristo.

Será possível neste ano celebrarmos as maravilhas do Senhor? Será possível? No Natal ficamos com a casa cheia de parentes, muita festa, muita comida…, mas e este ano? Como será? Como podemos celebrar o amor de Jesus? Não importa como será seu Natal, improvisado ou bem preparado, importa que Jesus nasça e reine na sua vida!

NATAL: CELEBRANDO O AMOR DE JESUS RAQUEL/Leitor: No princípio era aquele que é a Palavra.

Ele estava com Deus, e era Deus.

Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria sido feito.

Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a Palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu.

Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.

Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.

Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. (João 1.1-5;9-14)

Música Congregacional OH QUÃO LINDO ESTE NOME É RAQUEL “…No nascimento de Jesus Cristo, Deus estendeu seu favor a nós que nada poderíamos fazer para merecê-lo.

” Música Congregacional TÚ ES SANTO Rebeca: “Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.

(Isaías 9:6)” “Preste atenção! Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos, faremos uma refeição, como amigos. (Apocalipse 3:20)” O Natal nos leva a olhar o Menino que nasce, e olhar para Jesus que voltará, e precisa nos encontrar vivendo a salvação que Ele mesmo nos deu.

Momento da fidelidade/Oração/Música: JESUS VIRÁ – JUDITHE

Leitura bíblica: Lucas 2.8-15 Dirigente: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Mulheres: E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles; e ficaram aterrorizados. Dirigente: Mas o anjo lhes disse: Congregação: “Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo: Homens: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura”. Dirigente: De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Todos: “Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor”.

Música congregação 100 HCC PROCLAMARAM ANJOS MIL O PRIMEIRO NATAL

REBECA: Nós realmente temos todos os motivos para celebrar no Natal, como essas músicas e versículos mostram claramente! O nascimento de Jesus Cristo anunciou uma nova aliança entre Deus e Seu povo. Foi o início de uma vida triunfante e vitoriosa que não só garantiu a redenção do pecado para todos aqueles que creem nele, mas também a abertura do caminho de volta a Deus, que havia sido fechado pela queda da humanidade no pecado. JESUS NASCEU!!! ALELUIAAAAAAAA!!!!

Música NOITE SANTA (RAFAELA)

Judithe: “…O amor de Deus o levou a pagar o preço da redenção do homem: a vida de seu filho; o mais alto preço que ele poderia pagar… e a maior prova de amor que poderia nos ofertar

Recitativo em uníssono: “Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto; mesmo de longe, conheces meus pensamentos.

Tu me vês quando viajo e quando descanso; sabes tudo que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer.

Vais adiante de mim e me segues; pões sobre mim a tua mão.

Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim; é grande demais para eu compreender! Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração; prova-me e ver meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno.” (SALMO 139: 1-6;23-24)

Música SONDA-ME – REINALDO E REBECA

Raquel: “Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o Teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia Te bendirei, e louvarei o Teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre.” (Salmos 145.1,2) A Bíblia diz: “Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino, é um cetro de justiça.” Tudo o que Jesus, como um Rei, merecia aqui na terra, Deus lhe deu na eternidade. E haverá um dia em que ele aparecerá nas nuvens, vestido em majestade e glória e todo o olho o verá, e nós o veremos em seu resplendor! Aleluia!

Música JERUSALÉM

Raquel: Estávamos enclausurados nas trevas, era preciso trazer a luz para nos libertar, cativos esperávamos um Salvador.” Hoje a Salvação me alcança, alcança minha família, somos salvos porque Jesus é o salvador que veio nos libertar.

Éramos escravos e precisávamos de um libertador. Deus precisava se encarnar para nos salvar, sim precisávamos, porque éramos cativos.

O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, o Verbo se encarnou para que nesta noite possamos proclamar que Jesus nos salvou. ‘

É nisto que consiste o amor: não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados (I João 4:10) Em Jesus os nossos pecados são expiados, o Verbo se encarnou para que experimentemos a graça da expiação dos nossos pecados.

Na noite de Natal a esperança precisa estar em nossos corações. Ele já nos garantiu a salvação, por isso, não precisamos ficar desesperados diante das más notícias. Receba, agora, à salvação de Deus nesta noite, à salvação para você e sua família.

Por que o Verbo se encarnou? Para que assim experimentássemos o amor. O Emanuel, se fez homem para tocar na nossa humanidade, se fez alguém como nós para que o amor de Deus se manifestasse entre nós. Deus enviou o seu filho único ao mundo, para que tivéssemos a vida eterna por meio Dele.

Esta noite é de alegria, de vitória, a promessa se cumpriu. O natal é uma declaração explicita do amor de Deus por nós, o amor de Deus por você. Jesus é a carta de amor, de Deus, para toda humanidade. Agradeça a Deus pela manifestação de tanto amor em sua vida.

Jesus se encarnou para nos ensinar o caminho da santificação. Jesus é o caminho!!!! “Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor.

Música ESSENCIA DE DEUS – REBECA

Raquel: Que música maravilhosa. Deus falou muito ao meu coração. Quero guardar pra sempre este momento. Obrigada, Jesus! Eu sinto a sua presença real aqui em meu coração! Ajude-nos a melhorar a cada dia para ti.

Que isto possa acontecer em todos os lares, no Dia de Natal: Cristo estar presente como o convidado mais importante, abençoando toda a família! Muito obrigada meu Deus! Muito obrigada por me amar e por ter enviado o teu filho de Jesus, para me salvar. Tu és a minha PAZ, tu és a minha LUZ, tu és o meu REI.

Senhor, me ajuda a refletir a tua luz. Que todos saibam, através de mim, que TU és a Luz do Mundo. Que eu seja um verdadeiro ADORADOR! POIS TÚ ÉS SANTO, SANTO, SANTO! Em nome de Jesus, Amém.

MUSICA CONGREGACIONAL MINH’ALMA ENGRADECE AO SENHOR

Devocional Pr. Luiz Oração e Bênção Música Congregacional NOITE DE PAZ, NOITE DE AMOR

Família Central de Guarulhos Celebrou noite Natalina com louvores e adoração.

A Igreja batista Central de Guarulhos levou noite natalina, a sua audiência de visibilidade em diversos canais de comunicação sendo Jornal Gazeta News Gng e outros veículos de comunicação que lá estavam.

O evento foi realizado nas dependências do templo da Igreja. onde está localizado na Avenida Esperança 519 Região Central de Guarulhos Vila Progresso Centro.

Fotografia Daniel Alves

Técnica: Tiago Silva

Filmagem : Estevão da

Costa

