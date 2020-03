Share this:

Centro de Combate ao Coronavírus realiza quase 700 atendimentos em dois dias

14:47:56 br

Com a abertura nesta sexta-feira (27) do Centro de Combate ao Coronavírus de Guarulhos, o primeiro do Brasil que contempla um drive thru para atendimento dentro do carro, pessoas que chegaram ao local sem indicativos de serem portadores do coronavírus, após triagem realizadas pela equipe médica, não passam pelos testes rápidos. Eles têm a temperatura medida com equipamentos apropriados e passam por entrevista com profissionais da área médica, que indicam a melhor conduta a seguir. Apenas aqueles que reúnem os sintomas e são considerados graves acabam encaminhados para o atendimento nos consultórios médicos instalados no local e, dependendo da complexidade do caso, realizam os exames. O Brasil ainda não oferece o número suficiente de testes para realizar em todas as pessoas.

Nos dois primeiros dias de atendimento, passaram pelo Centro de Combate de Guarulhos 342 pessoas em carros pelo drive thru e 325 na triagem de pedestres. Destes, apenas 10 foram removidos para hospitais por se encontrarem em estado mais grave, com possível diagnóstico de Covid-19. Na sexta-feira, dia de abertura, o 3C-Gru atendeu apenas das 15h às 19h, enquanto neste sábado (28) o espaço de triagem ficou aberto entre 7h e 19h.

A falta de exames de coronavírus não ocorre somente em Guarulhos. A prática de realizar testes somente nos casos mais graves segue o protocolo indicado pelo Ministério da Saúde. O objetivo do governo federal é ampliar para 22,9 milhões o número de testes adquiridos e distribuídos durante a pandemia. Mas 15 milhões ainda estão em negociação com fabricantes. Nesta segunda-feira, 7,9 milhões devem começar a ser distribuídos aos Estados e municípios

Nesta semana, a partir de quarta-feira (1), a unidade contará com a estrutura de hospital de campanha, equipamentos de tomografia e ultrassonografia, funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, com 71 leitos, sendo 10 de alta complexidade com apoio de respiradores (UTI), para atender pacientes com Covid-19.

Localizado ao lado do Clube do Cecap (Av. Odair Santaneli, 101), o complexo vai operar como uma espécie de hospital de campanha. O drive thru e a triagem ficarão abertos de segunda-feira a domingo, sempre das 7h às 19h.