//Centro de Combate ao Coronavírus será aberto nesta sexta-feira com atendimento drive thru

Share this:

O Centro de Combate ao Coronavírus Gru, unidade de triagem para atendimento de pessoas com suspeita de ter contraído a Covid-19, será aberto nesta sexta-feira (27), a partir das 15h. O complexo, uma espécie de hospital de campanha, funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, e a triagem, que será realizada pelo sistema drive thru, tendo de um lado o atendimento a pedestres e de outro a veículos, ocorrerá das 7h às 19h. Ao todo cem profissionais foram contratados emergencialmente para prestar atendimento no local.

O espaço, que faz parte do Comando de Defesa contra o Coronavírus, ocupará uma área de 5 mil metros quadrados ao lado do Clube do Cecap. O complexo, com 3 mil m² de área construída, inclui tendas, carretas, ônibus e espaço para estacionamento de ambulâncias. A estrutura contará inicialmente com 71 leitos, incluindo dez de emergência com respiradores (UTI) e mais quatro na sala vermelha, para casos mais críticos.

Na triagem o paciente será classificado por cores: a branca significa que está liberado para casa; a azul, que apresenta algum sintoma, mas não necessita de internação; a amarela, que ficará em observação para a coleta de exames; e a vermelha, que deverá ser encaminhado imediatamente para o leito de UTI, sendo submetido a tomografia. No sistema drive thru serão atendidos seis carros simultaneamente. A pessoa passará por avaliação clínica e medição de temperatura por laser para identificar possível caso de Covid-19. Caso apresente alteração de temperatura e outros sintomas será encaminhada à triagem médica.

O secretário de Saúde de Guarulhos, José Mario Clemente, ressalta a importância de ter um ambiente exclusivo para atendimento de pessoas com suspeita de coronavírus. “Esse hospital vai ser o grande diferencial. Ele é absolutamente completo e vai tirar muitas pessoas dos pronto-atendimentos, seguindo o que queremos e precisamos, que é o isolamento social. Lembrando que o isolamento é uma orientação da Organização Mundial de Saúde”, destacou. “Teremos nesse hospital de campanha um ponto firme para que o guarulhense tenha aonde ir e ser diagnosticado de fato”, concluiu.

Desinfecção do local

O Centro de Combate ao Coronavírus Gru contará com uma máquina de desinfecção por névoa seca contra o coronavírus. A tecnologia utilizada, chamada Fog In Place, fragmenta uma solução desinfetante em bilhões de nanopartículas capazes de preencher quaisquer espaços, inclusive de difícil acesso para o operador. O produto utilizado pode chegar a até 72 horas de proteção de superfícies e do ar ambiente. A primeira aplicação, realizada pela empresa brasileira Aurratech, que já desinfectou ambientes na Espanha, foi doada pela Sentra Distribuidora.