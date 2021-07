Cervejaria apoia campanha de vacinação em São Paulo ofertando brinde a quem cumprir o calendário de vacinação Covid-19

Ads

A partir desta terça-feira (27/07/2021) a Soma Cervejaria estará ofertando um brinde a quem cumprir o calendário de vacinação Covid-19 na cidade de São Paulo. Já de olho também na prevenção de novas variantes, a campanha visa incentivar a população a cumprir o calendário previsto pelo Governo do Estado de São Paulo em relação à imunização para cidadãos com idade igual ou maior a 18 anos até setembro deste ano.

A partir de amanhã, vacinados na cidade de São Paulo poderão passar no brewpub da Soma, localizado em Moema, de terça a quinta-feira, apresentando documento de identidade pessoal e comprovante de vacinação para brindar a mais esta etapa vencida durante a pandemia.

Um Half Pint (250ml) será oferecido a quem tomou a primeira dose e um Pint (500ml) a quem se vacinou com dose única ou tomou a segunda dose. O estilo do chope artesanal será selecionado pelo estabelecimento mediante produção disponível no tap. A promoção é válida até a conclusão da etapa de vacinação da população acima de 18 anos na cidade de São Paulo ou mediante disponibilidade de produção diária da cervejaria.

A cervejaria, que neste mês comemora seu primeiro aniversário, iniciou suas atividades em 18 de julho do ano passado, já durante a pandemia, com uma ação solidária, ofertando 1l de chope artesanal, de fabricação própria, mediante a doação de agasalhos e cobertores para a comunidade carente. Durante todo o dia o estabelecimento trabalhou no sistema take away para apresentar sua produção aos apreciadores de cerveja especiais.

Atualmente, a Soma Cervejaria trabalha com seis estilos clássicos de cerveja sempre engatados no tap (American Pale Ale, Hop American Sour, Lager, New England IPA, Schwarzbier e Witbier) e outros estilos sazonais e colaborativos. Neste mês de aniversário, é possível provar uma Russian Imperial Stout em três versões: tradicional, com baunilha e com coco queimado.

Vale destacar que o brewpub trabalha atendemos a todas as orientações sanitárias, a fim de proporcionar sempre um ambiente mais seguro.

SOMA CERVEJARIA

Endereço: Avenida Miruna, 561 – Moema – São Paulo / SP

Ambientes: interno com brewpub e deck externo petfriendly

Funcionamento: de terça a sábado das 12h às 23h e aos domingos das 12h às 19h

Delivery: Ifood, pelo site www.somacervejaria.com ou WhatsApp: (11) 99186-5013

@somacervejaria

