CEU Continental abre inscrições para curso gratuito de culinária

Nesta sexta-feira (3) serão abertas as inscrições para o curso Culinária no CEU, uma iniciativa da Secretaria de Educação de Guarulhos, por meio da Escola 360, em parceria com a Pasta de Desenvolvimento e Assistência Social. O curso gratuito será oferecido no CEU Continental, com início no dia 13 de setembro, e é destinado a crianças, jovens e adultos.

A iniciativa tem como objetivo desenvolver potencialidades pedagógicas e profissionalizantes com a oferta de cursos modulares de culinária. Para participar os interessados devem efetuar a inscrição no próprio CEU Continental, localizado na rua Alzimar Vargas Batista, s/nº, Parque Continental I. É necessário portar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço.

O curso de culinária abrangerá três modalidades: infantil, japonesa e buffet, e foi dividido em turmas específicas para cada faixa etária: culinária infantil para crianças de 8 e 9 anos e culinária japonesa e buffet para jovens a partir de 16 anos. O curso de culinária infantil é composto por seis módulos e os demais, por 12 módulos.

Horários

2ª feira: Culinária Infantil

Turma I: 10h às 12h30 – Turma II: 13h30 às 16h

3ª feira: Culinária Japonesa

Turma I: 8h às 12h – Turma II: 13h às 17h

4ª feira: Culinária de Buffet

Turma I: 8h às 12h – Turma II: 13h às 17h

Dúvidas ou informações pelo telefone (11) 2086-1002.

