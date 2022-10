CEU Cumbica recebe mutirão do CadÚnico no dia 22

Ads

A próxima edição do mutirão do CadÚnico acontecerá em 22 de outubro, das 9h às 14h, no CEU Cumbica, situado na avenida Atalaia do Norte, 544, Jardim Cumbica. O evento disponibilizará atualização e realização de novas inscrições no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), porta de entrada para o recebimento de diversos benefícios.

Para participar é necessário apresentar uma senha, que pode ser retirada a partir desta sexta-feira (7) no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Cumbica (rua Santo Antônio do Ingá, 723, Jardim Cumbica) ou na ACM Cumbica (rua Crato, 197, Parque Uirapuru). Além disso, no dia 14 de outubro, a partir das 10h30, as senhas também serão entregues no próprio CEU.

Em caso de dúvidas e para obter mais informações ligue para (11) 2408-7020 ou (11) 2087-4270 ou mande mensagem no WhatsApp (11) 99508-5210.