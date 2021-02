CEU Parque São Miguel abre inscrições para turmas de leitura

Com o objetivo de democratizar o acesso ao livro e à leitura, o CEU Parque São Miguel está com inscrições abertas para os grupos do programa Agentes de Leitura. Crianças, jovens e adultos interessados em participar de atividades de encantamento pelo mundo da literatura podem ser inscrever até o dia 9 de fevereiro.

Para participar do projeto é necessário se inscrever pelo link http://bit.do/agentesdeleitura. Pelo formulário, o público pode optar pelas turmas de literatura infantil/juvenil ou adulto. Para menores de 18 anos, o responsável deverá realizar a inscrição. Serão disponibilizados aos participantes arquivos digitais por meio do aplicativo WhatsApp através de lista de transmissão.

O programa Agentes de Leitura é fruto de um convênio entre a Prefeitura de Guarulhos, a Secretaria de Cultura e o governo federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura. Em parceria com a Escola 360, o projeto tem como foco estimular ações literárias e colaborar com o desenvolvimento humano mediante o acesso aos serviços culturais nos locais de alta vulnerabilidade social de Guarulhos.

