Céu terá super lua de sangue e anel de fogo

Sinais que acontecem nos céus anunciam os finais dos tempos, segundo a Bíblia.

Em 26 de maio de 2021, está previsto para ocorrer um novo eclipse lunar, a lua de sangue. Ela poderá ser vista parcialmente do leste da Ásia, Austrália, Oceano Pacífico e grande parte das Américas.

Este eclipse lunar em particular está sendo chamado de Super Lua de Sangue, e será o primeiro eclipse total a acontecer desde janeiro de 2019. Ele ocorre quando a lua passa pela sombra da Terra no espaço.

De acordo com a Forbes, a Lua de Sangue irá aparecer por 15 minutos, depois que a lua cheia se mover para a sombra umbral central escura da Terra, ficando então com uma cor cobre-avermelhada.

Profecias sobre a Lua de Sangue

Fica claro que existem explicações científicas para esse fenômeno, porém os cristãos enxergam esses acontecimentos como profecias bíblicas, sendo mencionadas nas Escrituras Sagradas.

Podemos ver em Joel 2:31: “O Sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.”

Do mesmo modo, vemos também a mesma profecia em Atos 2:20: “O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor”.

No livro de Apocalipse 6:12, também aparece a menção da lua de sangue: “E vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto; e o sol tornou-se negro como saco de cabelo, e a lua tornou-se como sangue.”

Anel de Fogo

Os eventos desse ano não para por aí, além da Super Lua de Sangue, o mundo também vivenciará um eclipse solar em 10 de junho de 2021, chamado de Anel de Fogo.

A Forbes indicou que esse evento será visto na maior parte do nordeste dos EUA e Canadá, vendo um “enorme eclipse solar”, com duração de 3 minutos e 33 segundos e ficará visível nas regiões da Rússia também.

Esses eventos lembram passagens bíblicas sobre os sinais dos fim dos tempos:

“E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas, desmaios de medo e de maus pressentimentos do que está por vir sobre o mundo. Pois os poderes dos céus serão abalados. E então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Agora, quando essas coisas começarem a acontecer, endireite-se e erga-se suas cabeças, porque sua redenção está se aproximando.”

(Lucas 21:25-27)

