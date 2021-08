CEUs de Guarulhos retomam a programação de cursos em agosto

Ads

15:06:02

Diante do avanço da vacinação dos munícipes e da diminuição de casos de contaminação pela covid-19, os Centros de Educação Unificados (CEUs) de Guarulhos retomam a programação de cursos presenciais ofertados gratuitamente a crianças, jovens e adultos, que terão início em agosto e seguem até o final do semestre.

Interessados em realizar atividades educacionais, culturais e esportivas nas mais diversas modalidades devem entrar em contato com o CEU mais próximo de sua residência para garantir a vaga. Todas as unidades estão preparadas para oferecer o atendimento às famílias com segurança, sem aglomerações e com distanciamento entre os usuários.

Entre os dias 4 e 8 de agosto as unidades se dedicam à rematrícula dos alunos e as matrículas de novos alunos acontecem entre os dias 9 e 14 de agosto. As aulas têm início no dia 16.

A retomada da programação de cursos dos CEUs inclui atividades que acontecem nas academias, bibliotecas, teatros, anfiteatros e pistas de caminhada, devidamente preparados para oferecer aos munícipes oficinas de artes, danças, atividades físicas e esportivas com total segurança.

Por meio do Programa Escola 360, que desde o mês de março realiza levantamentos dos alunos interessados em retornar aos cursos presencialmente, foi elaborado planejamento com os gestores e as equipes para garantir a retomada gradual das atividades presenciais já no próximo mês.

ADS

De acordo com documento elaborado pela Secretaria de Educação para a retomada segura das atividades escolares presenciais, os CEUs mantêm restrições em relação à capacidade física dos espaços, bem como orientações sobre as medidas de proteção pessoal, como o distanciamento físico de um metro, evitar ambientes lotados, higiene das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscara, dentre outras formas de prevenção.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado