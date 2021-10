Chega a Guarulhos projeto cultural que vai levar teatro a crianças de seis estados

Ads

Por Redação

A cultura emociona, diverte e pode até transformar as pessoas. Não por acaso, o teatro é o carro chefe do Viajando de Bem com a Via, projeto que de forma lúdica desperta entre as crianças a consciência de que é preciso seguir as regras de trânsito e agir com serenidade e bom senso nas estradas e na cidade para evitar acidentes. Nas próximas semanas a estrutura itinerante vai visitar três cidades do estado de São Paulo: São Vicente, Cubatão e Guarulhos. Antes o projeto passou por Cascavel (PR).

A programação (abaixo) em Guarulhos começa no 01 de novembro. Até o fim da jornada pelo país, em 10 de dezembro, o projeto vai passar por seis estados: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás. No período, a companhia Trip Teatro fará 180 apresentações da peça A legendária viagem de Nonô, uma divertida história sobre um carro que permaneceu mais de cinquenta anos na garagem até ser encontrado por duas amigas que embarcam em uma grande e divertida aventura na estrada.

Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, o Viajando de Bem Com a Via tem realização do Ministério do Turismo e da Magma Cultura e patrocínio da EcoRodovias. Além da programação cultural, a visita das crianças ao projeto inclui uma vivência prática em uma minipista onde são simuladas experiências do dia a dia no trânsito. Os participantes aprendem e se divertem ao mesmo tempo.

As apresentações teatrais ocorrem no Teatro Móvel, uma sala itinerante especialmente adaptada para receber o público. Nesta edição, a capacidade do espaço foi reduzida pela metade para garantir que os participantes mantenham o distanciamento social. O público também vai seguir protocolos de saúde que incluem aferição de temperatura, exigência do uso de máscara e disponibilização de dispensers de álcool gel.

Produtor da Magma Cultura, Jefferson Bevilacqua conta que a Trip Teatro foi a atração da edição anterior do projeto, executada em 2019, com outra peça. “As crianças adoraram a experiência e se divertiram muito. Por isso convidamos os artistas para voltarem agora. Levar bons espetáculos até o público forma novas audiências e é uma espécie de celebração dessa atividade cultural tão importante“.

ADS

Programação

Guarulhos (SP) – 01 a 05 de novembro