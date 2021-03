China comunista faz doação milionária a sindicatos brasileiros

22:55:47

Doação foi feita ao Fórum das Centrais Sindicais do Brasil.

A Federação Nacional dos Sindicatos da China (ACFTU) fez uma doação de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,7 milhão) para centrais sindicais brasileiras, supostamente para implementação de ações contra a covid-19. Os sindicatos brasileiros costumam ter forte alinhamento com a esquerda.

Controlado pelo Partido Comunista da China, ACFTU é o maior sindicato do mundo, com com 302 milhões de membros em 1.713.000 organizações sindicais primárias. Os recursos foram destinados as centrais que integram o Fórum das Centrais Sindicais do Brasil (CSB, CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central).

“Atualmente, a China já alcançou resultados estratégicos importantes na batalha contra a Covid-19 e retomou de maneira ordenada a produção e a vida. No entanto, a pandemia ainda está expandindo em todo o mundo. Sentimos muito pelos sofrimentos dos povos causados pela pandemia e lamentamos profundamente as mortes causadas pela doença”, diz a carta de Guangping.

O Fórum das Centrais Sindicais estaria responsável por definir qual será o uso da verba, mas pelo tom do presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros a verba pode ser usada para fazer propaganda contra o governo federal.

“Mais uma vez, a solidariedade dos trabalhadores se sobressai às loucuras, ao negacionismo e ao ódio plantados por esse desgoverno genocida e incompetente”, afirmou Antonio Neto, presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros).