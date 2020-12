China ligou seu “sol artificial”

Foi anunciado nesta semana pela imprensa estatal chinesa, que um reator nuclear localizado no sudoeste da província de Sichuan, e conhecido popularmente como “sol artificial”, foi ligado com sucesso na última sexta-feira no país.



O reator HL-2M Tokamak é o maior dispositivo de pesquisa experimental de fusão nuclear da China. Para funcionar, ele usa um poderoso campo magnético para fundir plasma quente a temperaturas de mais de 150 milhões de graus Celsius.

O reator é considerado pelos cientistas um Santo Graal da energia. Com ele, a comunidade cientifica espera ter acesso a uma fonte de energia limpa bastante poderosa.



Agora, com o reator chinês em funcionamento, os pesquisadores planejam usar o dispositivo em colaboração com cientistas que trabalham no reator ITER, um ambicioso projeto de fusão nuclear francês – que deve ser concluído em 2025.

Esta post foi modificado pela última vez em 10 de dezembro de 2020 22:26

