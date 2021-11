‘Chuva de dinheiro’ cobre rodovia nos Estados Unidos

Ads

Na sexta-feira (19), a porta de um carro forte abriu e sacos com notas de dólares se espalharam pela rodovia Interstate 5 em San Diego, na Califórnia. As autoridades pedem para as pessoas devolverem o dinheiro. As informações são do G1.

Viralizou nas redes sociais as imagens de pessoas recolhendo notas de dólares caídas no chão da rodovia Interstate 5, que vai da fronteira com o México até o Canadá e liga Los Angeles a Seattle.

Em entrevista à uma emissora local, a Patrulha Rodoviária da Califórnia (CHP em inglês) alertou aos cidadãos para devolverem imediatamente o dinheiro, assim evitaram possíveis acusações criminais.

“Várias fotos e vídeos foram postados nas redes sociais e capturaram rostos e placas de veículos na cena do incidente. A CHP está trabalhando com o FBI para identificar aqueles que participaram do roubo de dinheiro.”

Até o momento, seis pessoas já devolveram o dinheiro e duas foram detidas.