Chuva enfraquece no sul da Bahia, mas pode atingir maior parte do Brasil; confira

Área de instabilidade em quase todas as regiões pode levar à ocorrência de pancadas de chuva ao longo desta quarta-feira (29)

Giovanna GalvaniJuliana Alvesda CNN

Após dias de temporais que causaram o que tem sido chamado de “maior desastre natural” da história da Bahia, as chuvas fortes devem dar uma trégua no sul da Bahia nesta quarta-feira (29), mas a situação não é a mesma para o restante do país.

Segundo o Climatempo, ainda há riscos de chuvas fortes no oeste baiano e nas regiões norte e leste de Minas Gerais – cuja capital, Belo Horizonte, já sofreu impactos de alagamento na terça-feira (28)

A chuva excessiva preocupa também no Espírito Santo, no Distrito Federal, no norte de Goiás e no Tocantins.

Isso porque uma massa de ar quente e seco predomina sobre a Região Sul e evita a formação de muita nebulosidade, criando áreas de instabilidade sobre quase todo o país.

Quase todas as áreas do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte do Brasil estão sujeitas a pancadas de chuva de moderada a forte intensidade que podem ocorrer a qualquer hora.

Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, chove à tarde e à noite, com o risco de alagamentos repentinos nas capitais – como observado na terça-feira na região metropolitana paulista.

A exceção para a ocorrência dos temporais está na região Sul e no sertão dos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, onde o sol aparece forte.