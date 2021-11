Cidades de São Paulo cancelam Carnaval 2022

Ads

Nas últimas semanas, o Brasil viu crescer o número de viajantes em estradas, rodoviárias e terminais aéreos. Basta circular por algum grande aeroporto nacional, por exemplo, para ver que o clima é de “já acabou”.

Mas daí veio a onda seguinte de coronavírus na Europa para nos alertar que ainda estamos vivendo em meio à uma pandemia.

Diante desse cenário, cidades turísticas de São Paulo anunciaram, recentemente, o cancelamento de suas festas de Carnaval de rua.

Entre os destinos tradicionais nessa época do ano estão cidades como Cunha, entre o interior paulista e o litoral fluminense, São Bento do Sapucaí, no Vale do Paraíba, além de Franca, Taubaté e Santo Antonio do Pinhal.

No litoral norte paulista, Ubatuba também já avisou que nenhum alvará para desfiles de blocos será concedido para o carnaval de 2022, mas praias e comércio estarão abertos a moradores e turistas.

© Fornecido por Viagem em Pauta Santo Antonio do Pinhal, em São Paulo (foto: Wikimedia Commons)