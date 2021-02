Cientistas decodificam como o coronavírus danifica rapidamente as células pulmonares

Após meses de pesquisa interdisciplinar avaliando dezenas de milhares de células pulmonares infectadas com o novo coronavírus , os cientistas criaram um dos mapas mais abrangentes até o momento das atividades moleculares que são desencadeadas dentro dessas células no início da infecção viral, um avanço que pode levar ao desenvolvimento de novos medicamentos para combater o COVID-19.

A partir de sua análise, os cientistas, incluindo os da Universidade de Boston nos Estados Unidos, descobriram cerca de 18 medicamentos aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos que poderiam ser reutilizados para combater o COVID-19 logo após a infecção. Eles disseram que cinco dessas drogas podem reduzir a disseminação do coronavírus nas células pulmonares humanas em mais de 90%.

Na pesquisa , publicada na revista Molecular Cell , os cientistas infectaram simultaneamente dezenas de milhares de células de pulmão humano cultivadas em laboratório com o vírus SARS-CoV-2 e rastrearam o que acontece nessas células durante os momentos após a infecção.

Eles disseram que essas células modificadas não são completamente idênticas às células vivas que respiram dentro de nossos corpos, mas são “a coisa mais próxima disso”. “O que torna esta pesquisa incomum é que observamos pontos de tempo muito iniciais [de infecção], apenas uma hora depois que o vírus infectou as células do pulmão. Foi assustador ver que o vírus já começa a danificar as células tão cedo durante a infecção, “disse o co-autor do estudo e virologista Elke Muhlberger, da Boston University (BU).

De acordo com os pesquisadores, “o vírus realiza a remodelação total das células pulmonares”. “É incrível o grau em que o vírus comanda as células que infecta”, disse Andrew Emili, outro co-autor do estudo da BU.

Como os vírus não podem se replicar, eles sequestram a maquinaria da célula hospedeira para fazer cópias de seu material genético. No estudo, os cientistas descobriram que quando o SARS-CoV-2 assume o controle, ele muda completamente os processos metabólicos das células. O vírus ainda danifica as membranas nucleares das células dentro de três a seis horas após a infecção, o que a equipe disse ser muito surpreendente.

Em contraste, “as células infectadas com o mortal vírus Ebola não mostram nenhuma mudança estrutural óbvia nos primeiros momentos da infecção e, mesmo nos estágios finais da infecção, a membrana nuclear ainda está intacta”, disse Muhlberger.

Os cientistas explicaram que a membrana nuclear da célula envolve o núcleo, que contém a maior parte da informação genética e controla e regula as funções celulares normais.

Com o núcleo comprometido pelo coronavírus, eles disseram que “as coisas rapidamente pioram para a célula inteira”. As células pulmonares – que normalmente desempenham um papel na manutenção da troca de gases essenciais de oxigênio e dióxido de carbono que ocorre quando respiramos – morrem sob esse cerco, observou o estudo. De acordo com os pesquisadores, as células também emitem sinais de angústia que aumentam a inflamação conforme morrem, desencadeando uma cascata de atividade biológica que acelera mais a morte celular.

Isso eventualmente leva à pneumonia, dificuldade respiratória aguda e insuficiência pulmonar, eles explicaram. “Eu não poderia ter previsto muitos desses caminhos, a maioria deles era novidade para mim. É por isso que nosso modelo [experimental] é tão valioso”, disse Andrew Wilson, um dos autores sênior do estudo.