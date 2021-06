Ciet divulga 24 vagas de emprego em diversas áreas de atuação

11:11:00

O Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (Ciet) de Guarulhos divulgou nessa quinta-feira (17) 24 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação. As vagas, cadastradas na Secretaria do Trabalho, são disponibilizadas por empresas parceiras da Prefeitura.

Os interessados têm até o dia 25 de junho para procurar as unidades Centro (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo), Pimentas (estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire) ou Ponte Alta (rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta I) com os documentos pessoais e carteira de trabalho.

Confira as vagas

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA – 10 VAGAS (PCD)

Requisitos: Ensino fundamental completo

Salário: R$ 1.239 + benefícios + assistência odontológica e médica + vale-transporte

AJUDANTE DE AFIAÇÃO DE SERRAS – 1 VAGA

Requisitos: Ensino fundamental completo

Função: Atuação com máquinas e ferramentas de afiação de serras

Salário: R$ 1.590 + vale-transporte

AUXILIAR CONTÁBIL -1 VAGA

Requisitos: Ensino superior em ciências contábeis e experiência comprovada em contabilidade

Salário e benefícios: A combinar

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – 1 VAGA (PCD)

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada na função

Salário e benefícios: A combinar

AUXILIAR DE JARDINAGEM – 2 VAGAS

Requisitos: Experiência comprovada na função

Salário e benefícios: A combinar

CHEFE DE PORTARIA – 1 VAGA

Requisitos: Ensino médio completo e experiência em liderança de equipe

Salário e benefícios: A combinar

ENCANADOR – 1 VAGA

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada na função

Salário: R$ 2.084,87 + vale-alimentação + vale-transporte + assistência médica e odontológica + cesta básica

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO – 1 VAGA

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada em manutenção de veículos a diesel multimarcas

Salário e benefícios: A combinar

PROFESSOR DE CURSOS LIVRES – 1 VAGA

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada

Salário e benefícios: A combinar

TÉCNICO ELETRÔNICO – 5 VAGAS

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada

Salário e benefícios: A combinar

