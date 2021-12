Cirurgião cardiovascular comenta pesquisa sobre horário ideal para dormir

Ads

Por Redação

UK Biobank mostra que ir dormir entre 22h e 23h diminui o risco de doenças cardíacas

Uma pesquisa divulgada recentemente pelo UK Biobank, banco de dados biomédico do Reino Unido, mostrou que dormir entre 22h e 23h, ajuda a melhorar a saúde do coração. A equipe por trás do estudo observou 88 mil pessoas e sugere que ir para a cama mais cedo ou mais tarde do que esse horário pode causar riscos à saúde do coração.

Os participantes foram observados entre cinco e sete anos, e nesse período 3,6% desenvolveram doenças cardiovasculares. A incidência foi menor entre aqueles que tinham a rotina de dormir das 22h às 22h59.

“Várias pesquisas já mostraram a importância do sono para a saúde, porém, ainda é muito cedo para dizer que existe um horário ideal para dormir. Podemos afirmar que não ter uma rotina de sono de aproximadamente 7 horas por noite, pode atrapalhar o nosso relógio biológico e afetar a nossa saúde”, disse o cirurgião cardiovascular e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, Dr. Elcio Pires Junior.

Foram avaliadas como doenças cardiovasculares o ataque cardíaco, insuficiência cardíaca, doença cardíaca isquêmica crônica, derrame e ataque isquêmico transitório.

“Dormir bem é importante para a saúde cardíaca, mas o estilo de vida também. É preciso observar o nível de colesterol, manter uma alimentação saudável, fazer exercício físico e reduzir o consumo de sal e álcool. Hábitos que também ajudam a manter a saúde cardíaca”, concluiu o especialista.

O estudo foi publicado na revista científica European Heart Journal.

Dr. Elcio Pires Junior: coordenador da cirurgia cardiovascular do Hospital e Maternidade Sino Brasileiro – Rede D’or – Osasco, e coordenador da cirurgia cardiovascular do Hospital Bom Clima de Guarulhos. É membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e membro internacional da The Society of Thoracic Surgeons dos EUA. Especialista em Cirurgia Endovascular e Angiorradiologia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E atualmente é cirurgião cardiovascular pela equipe do Dr. André Franchini no Hospital Madre Theodora de Campinas.