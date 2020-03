//Coala tem recuperação surpreendente após ser resgatado de incêndio

Share this:

Um filhote de coala resgatado de um incêndio na Austrália apresentou uma recuperação surpreendente. Keli, como passou a ser chamado, foi resgatado na costa norte de Nova Gales do Sul em 8 de setembro e está internado no Koala Hospital em Port Macquarie.

Resgatado com 275 gramas, Keli já está pesando 1kg e será devolvido à natureza em breve, quando atingir os 2,5 kg. As informações são do CM Jornal.

Para comemorar a recuperação do animal, o hospital divulgou imagens do coala nas redes sociais. “Um momento feliz no meio de toda a tragédia na Austrália”, diz a publicação.

Incêndios na Austrália

A Austrália vive uma das piores queimadas da história. A onda de calor que começou no mês de setembro não deu sinal de trégua e as consequência das altas temperaturas ficaram ainda mais gritantes, com perdas e danos incalculáveis.

Cientistas estimam que desde o início da temporada de seca, meio bilhão de animais morreram em consequência dos incêndios. Desse total, um terço eram coalas – um dos símbolos da nação. Além disso, especialistas apontam a possibilidade de extinção de plantas e de outros animais, tamanha a gravidade do problema.

Até o momento, 25 pessoas também morreram e outras tantas estão desalojadas.