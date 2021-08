Cocre atinge marca de R$ 1 bilhão em ativos

Ads

Aos 52 anos de história e mais de 20 mil cooperados, instituição alcança marca grandiosa

A Cocre, Cooperativa de Crédito do Sistema Sicoob, alcançou a marca de R$ 1 bilhão em ativos, que, em linhas gerais, é o conjunto de recursos financeiros e econômicos administrados pela instituição. O número reflete o crescimento da cooperativa que recentemente ultrapassou a marca dos 20 mil cooperados e 21 unidades da instituição espalhadas por 16 municípios.

O crescimento da Cocre vem em paralelo ao cenário de expansão vivido pelas cooperativas de crédito no Brasil. O ativo total da Cocre cresceu, entre julho de 2020 e julho de 2021, 24,8%. Por sua vez, a carteira de crédito da Cocre atingiu mais de R$ 369 milhões em julho de 2021.

O presidente do Conselho de Administração da Cocre, Evandro Piedade do Amaral, celebra a conquista da cooperativa, mesmo em meio à crise e aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. “Esse é um marco muito importante para todos nós da Cocre, uma conquista que dividimos com nossos colaboradores e cooperados. Apesar de todos os desafios vividos nos últimos meses, nos colocamos ao lado dos nossos associados e, por isso, chegamos a esse patamar”, diz o presidente.

Setor em expansão

A marca alcançada pela Cocre reflete uma tendência no país: as pessoas estão confiando mais em instituições sólidas e que se importam com as pessoas que estão engajadas junto à empresa. Tanto que, de acordo com balanço divulgado no Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2020, o setor conta com 5.314 cooperativas e 15,5 milhões de pessoas cooperando para um mundo melhor.

Com mais de 52 anos de história e mais de 20 mil cooperados em todos os seus pontos de atendimento espalhados pelo interior de São Paulo, a Cocre tem história e estrutura robustas, que serviram de suporte para que a cooperativa alcançasse a marca de R$ 1 bilhão de ativos. “As cooperativas vêm ganhando força no Brasil. Cada vez mais as pessoas estão confiando em instituições sérias, como a Cocre, por isso não é à toa que atingimos esse marco, que é tão importante para todos nós”, ressalta o diretor executivo da Cocre, Nivaldo José Camillo de Oliveira.

Entre as unidades, a agência Matriz de Piracicaba tem o maior número de associados, com cerca de 4.200, mas a Cocre deslumbra novos horizontes. Ainda no plano de expansão da instituição, a Cocre inaugurou no começo de agosto, uma nova unidade na cidade de Pirassununga, também interior de São Paulo, levando assim, a mais pessoas, o cooperativismo, a justiça financeira e o encantamento no atendimento.

SOBRE A COCRE

A Cocre é uma cooperativa de crédito do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob, com mais de 50 anos de história. Além do agronegócio, a instituição oferece soluções financeiras para os setores de comércio, serviços e indústria, além de pessoas físicas, disponibilizando aos cooperados todos os serviços e produtos do sistema bancário nacional e com a fiscalização do Banco Central.

Está presente em 16 municípios, atendendo a cerca de 50 cidades do entorno de Piracicaba, Araras, Charqueada, Chavantes, Cosmópolis, Iracemápolis, Laranjal Paulista, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d’Oeste, São Pedro, Sumaré, Serra Negra, Mogi Mirim e Pirassununga, com 21 pontos de atendimento, além da Unidade Administrativa, que fica em Piracicaba. Mais informações no site www.cocre.com.br.

