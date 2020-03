Share this:

O serviço de coleta de lixo residencial segue acontecendo normalmente em Guarulhos durante as ações de combate à pandemia do novo coronavírus. Para reforçar a equipe e oferecer mais segurança aos coletores e motoristas que continuam prestando este serviço essencial à manutenção da limpeza e da saúde pública, mais 20 coletores serão contratados emergencialmente e os caminhões da frota receberão reservatórios com água e sabão para higiene dos profissionais durante o trabalho.

As medidas foram divulgadas após reunião entre o secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, e a empresa prestadora do serviço de coleta de lixo residencial na cidade, a Trail Infraestrutura. Outra providência já em andamento é o reforço na compra de álcool em gel e outros produtos de higiene.

A colaboração da população também é essencial para ajudar a preservar a saúde de coletores e motoristas. Para tanto, a cada descarte, recomenda-se dispor os materiais dentro dos sacos descartáveis de lixos, com enchimento de até dois terços da capacidade e fechados com nó. Também é importante respeitar dias e horários de coleta de cada região. A agenda pode ser encontrada no portal oficial da Prefeitura: www.guarulhos.sp.gov.br/coleta-de-lixo-dias-e-horarios.

