Coligação “Projeto Forte para uma Nova Guarulhos” registra candidaturas de Fran Corrêa e de José Carlos Maruoka à Prefeitura

Registro foi oficializado às 16h39 de 6ª feira (25 de setembro)

no módulo externo do Sistema de Candidaturas da Justiça

Eleitoral (CandEx); aliança é formada pelas legendas

PSDB, DEM, PMN, DC, AVANTE, PP e PSL

A Coligação “Projeto Forte para uma Nova Guarulhos” (PSDB, DEM, PMN, DC, AVANTE, PP e PSL) oficializou o registro das candidaturas da empresária e cirurgiã-dentista Francislene Assis de Almeida Corrêa, a Fran Corrêa (PSDB), à prefeita, e do médico José Carlos Maruoka (DEM), a vice. O acesso ao módulo externo do Sistema de Candidaturas da Justiça Eleitoral (CandEx) aconteceu às 16h39 de ontem (25 de setembro).

O grupo concorre às eleições municipais de 2020 com aproximadamente 300 postulantes a vereador. Com o registro oficializado na 6ª feira, também chega ao fim o suspense quanto a quem iria compor a chapa majoritária com a tucana. Otorrinolaringologista e empresário, Maruoka já foi vereador e hoje é filiado ao DEM. O médico se diz “afinado” às ideias políticas de Fran, quem conhece há mais de 25 anos:

“Estou extremamente honrado em fazer parte desta candidatura ao lado da Fran (Corrêa). Acredito em cada ação, em cada ideia que ela tem para fazer de Guarulhos uma cidade melhor. Vale lembrar, inclusive, que participo de seu grupo político desde sua concepção. Desde que a Fran decidiu se lançar a esse desafio, estou com ela. Desta forma, nossa união já existia, antes mesmo de eu ser oficializado candidato a vice da chapa”, complementa o democrata.

Fran Corrêa se diz satisfeita com a escolha da Coligação que comanda no que tange o nome do candidato a vice-prefeito de Guarulhos. A empresária e cirurgiã-dentista, inclusive, confirma a parceria de anos com Maruoka, que, de acordo com ela, se tornou ainda mais estreita em 2020, quando o médico passou a compor o núcleo duro de sua campanha rumo à Prefeitura de Guarulhos:

“Maruoka (José Carlos) sempre teve conceitos afinados aos meus e tem, ao meu ver, perfil apropriado para o cargo: é parceiro, conciliador, trabalhador e detém indiscutível sensibilidade quando o assunto diz respeito às mazelas pelas quais passa Guarulhos. Sua profissão (médico) faz com que ele também tenha o cuidado com o outro como missão, como compromisso. Além do mais, Maruoka tem passagem pelo poder público, conduta ilibada e, assim como eu, ama Guarulhos e entende que do jeito que as coisas estão na Prefeitura não dá para ficar. É o futuro de 1,4 milhões de habitantes dessa cidade, afinal, que está em jogo”, observa a tucana.

COLIGAÇÃO

Projeto Forte para uma Nova Guarulhos

CANDIDATA À PREFEITA

Fran Corrêa (PSDB)

*CANDIDATO A VICE-PREFEITO

José Carlos Maruoka (DEM)

Partidos integrantes

PSDB

DEM

PMN

DC

AVANTE

PP

PSL

PERFIS:

FRAN CORRÊA

Francislene Assis de Almeida Corrêa, a Fran Corrêa (PSDB), tem 43 anos e é uma mulher que traduz com excelência o espírito feminino do século 21: é cirurgiã-dentista por formação, empresária por vocação, empreendedora e ativista social, esposa participativa e mãe presente. O orgulho que tem por Guarulhos-SP, cidade onde nasceu, estudou e foi criada ao lado dos dois irmãos, rivaliza com a paixão que tem pelo futebol e pela Política.

Após o falecimento do pai, Francisco de Assis Almeida – vítima de um infarto, em 2011 -, Fran assumiu a gestão dos empreendimentos imobiliários da família. Além de preservar o legado paterno, ampliou nos últimos anos os negócios ao lado do irmão caçula e dos dois sobrinhos – herdeiros da irmã, que faleceu precocemente, após lutar contra um câncer.

Além do tino comercial, o engajamento com as questões políticas de Guarulhos foi desenvolvido por Fran por ter observado de perto a caminhada do pai, que sempre atuou na vida pública local. A história do avô Francisco Almeida, que foi vereador no município e empresta seu nome ao trecho da estrada Guarulhos-Nazaré, também exerce influência direta no envolvimento da neta com as demandas sociais.

Da mãe, Ivone de Almeida, companheira de todas as horas, Fran herdou o senso de Justiça e a compreensão da importância do afeto e do compromisso com a família, o que expressa, com clareza, nas ações do dia a dia – seja na vida pessoal, na Política, ou no expediente empresarial.

O casamento de quase 16 anos com o hoje deputado federal Eli Corrêa Filho (DEM-SP), filho do radialista Eli Corrêa, contribuiu de modo decisivo para aprimorar e ampliar ainda mais a leitura da dentista e empresária face à realidade política e econômica de Guarulhos e quanto às possibilidades de mudança nas duas searas. As duas filhas do casal, Sophia, de 13 anos, e Luna, de 11 anos, também são, segundo Fran, fonte de inspiração para agir no presente, mas sem tirar os olhos do futuro.

A empresária e cirurgiã-dentista é, ainda, presidente da Comissão Provisória do Diretório Municipal do PSDB de Guarulhos e candidata à prefeita da cidade nas eleições de 2020 pela coligação “Projeto Forte para uma Nova Guarulhos”. Além do PSDB, a aliança abarca as legendas DEM, AVANTE, PSL, PP, PMN e DC, e soma aproximadamente 300 postulantes a uma cadeira na Câmara Municipal.

JOSÉ CARLOS MARUOKA

José Carlos Maruoka tem 52 anos e nasceu em São Paulo-SP. É neto de um antigo proprietário de olaria da região do Lavras, em Guarulhos-SP. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Taubaté desde 1986, é especialista em Otorrinolaringologia. Cursou, ainda, especialização em Medicina do Trabalho na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e fez MBA em Gestão em Saúde na Fundação Instituto de Administração (FIA) da Universidade de São Paulo (USP).

É sócio-fundador da Associação Paulista de Medicina (APM) e do Sistema Unimed – ambos de Guarulhos. Na cidade, trabalhou no Hospital Stella Maris e no Hospital Carlos Chagas. Não de hoje, atua profissionalmente no Hospital Nipo-Brasileiro e mantém clínica particular no centro de Guarulhos.

Na Política, foi filiado ao PPS (hoje, CIDADANIA), pelo qual disputou sua primeira eleição para vereador, em 2000. Os pouco mais de 2,3 mil votos obtidos nas urnas naquele ano lhe conferiram a 1º suplência. Já no pleito de 2004, e filiado ao PRP, o médico conquistou 3.681 sufrágios válidos, garantindo, assim, uma cadeira na Câmara Municipal.

No Poder Legislativo guarulhense, ficou reconhecido por seu tom conciliador e por defender melhorias no sistema público de Saúde. É de sua autoria, inclusive, a lei que instituiu na cidade um projeto voltado aos homens quanto à prevenção do câncer de próstata. Atualmente, é filiado ao DEM.

O otorrinolaringologista é casado com a doutora e mestre em Psicologia Suara Bastos e tem quatro filhos: o administrador de empresas Henrique Maruoka, a social media Sinara Hope, a médica Mariana Maruoka e o estudante de Medicina Rafael Maruoka.

Anos atrás, o médico também reforçou os quadros da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Guarulhos

