“Com alegria oração e a adoração” Igreja Batista Central de Guarulhos Celebra Culto feliz em Louvor e Gratidão ao Nosso Deus

Por/ Robson Moreira

O culto matutino se deu início, as 8: hs30 manha de Domingo 7, com oração e gratidão mais elevada qual o Espirito Santo pode entregar no altar elevado de nosso Deus.

Contando com a presença de muitos familiares e irmãos Igreja batista Central de Guarulhos, culto de oração dirigido por Irmã Fernanda Costa, e Irmão Octaviano, o culto deu inicias, com leitura da palavra de Deus em João 14,26 onde Jesus relata o seu amor. Com esta frase o ambiente foi tomado pelo Espirito Santo de Deus.

Trouxe a memória o modelo real da igreja primitiva gesto de amor ao próximo orando uns pelos outros, inclusive pelos desprovidos e desassistido da sociedade.

O senário não terminou por aí! Após a oração, iniciou-se o culto onde contou com achegada daqueles que estava a caminho, sendo assim a comunhão foi completa com a mensagem do pastor Toninho guiada pelo Espirito Santo de Deus, mensagem que conduziu ovelhas a se alegrarem na presença do Deus Todo Poderoso, mensagem cultivou tanto os visitantes quanto aos membros que lá estavam presente lembrou se o símbolo de uma Igreja cujo aprova Deus.

Salmo 133 do livro de Salmos

1Como é bom e agradável

quando os irmãos convivem em união!

2É como óleo precioso

derramado sobre a cabeça,

que desce pela barba, a barba de Arão,

até a gola das suas vestes.

3É como o orvalho do Hermom

quando desce sobre os montes de Sião.

Ali o Senhor concede a bênção

da vida para sempre.