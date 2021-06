Os desafios que se avizinham para o mercado imobiliário neste segundo semestre são muitos. O primeiro deles é a revisão das práticas de intermediação de compra e venda de imóveis. Todo o processo ainda é bastante físico, com estruturas de atendimento presencial e que precisam ser aprimoradas no ambiente virtual. As formas de apresentação dos produtos também estão em transformação, exigindo novos recursos tecnológicos. A economia é um dos fatores que mais influencia o mercado imobiliário e é preciso ficar ligado na situação para se programar melhor para os meses que virão.

A boa prática deste modelo por meio do BPO leva à uma melhoria nos resultados alcançados, visto que, é possível identificar os erros e trabalhar para a solução dos mesmos, evitando que novos equívocos ocorram ou fiquem se repetindo. Quando feita de forma clara e definida, o BPO garante que os processos sejam bem demarcados, levando a uma melhor organização da rotina. Esse sistema também facilita a identificação de novos negócios e áreas a serem exploradas.

Neste contexto, a Epar Business Experts oferece estrutura para facilitar a gestão e a eficiência das empresas de maneira simples, funcional e transparente com gestores especialistas e experientes em cada uma das diversas áreas que atuam proporcionando diversidade e eficiência na entrega das soluções propostas. Prezando pela confiabilidade e confidencialidade de seus clientes, sempre investe em sistemas de aprimoramento de segurança de dados e também em um sistema operacional seguro para proteger o patrimônio dos associados. Ademais, um dos maiores benefícios é a redução de custos internos, já que com a terceirização, o quadro de funcionários da empresa pode se manter reduzido.

Abaixo a descrição dos serviços especializados em BPO imobiliário:

Gestão de Contratos Imobiliários As complicações com aluguéis é um problema recorrente. Para garantir a satisfação de todas as partes envolvidas, um contrato elaborado de forma correta e transparente é essencial e softwares de gestão de contratos podem ser capazes de melhorar todo este processo. Com a implementação deste sistema automatizado, as imobiliárias podem otimizar os processos de controle e acompanhamento dos contratos vigentes e elaboração de novos. Além disso, o uso dos mesmos também reduz custos com funcionários que teriam que fazer este tipo de serviço manualmente, o que levaria mais tempo .

Gestão de obras A gestão de uma obra diz respeito a administração do tempo, recursos, equipe e garantia do cumprimento do orçamento estipulado inicialmente . Uma boa gestão garante que os prazos sejam cumpridos com excelência na execução e a previsão de possíveis erros que possam vir a prejudicar o andamento do projeto. Entre as funções de um gestor de obras está a contratar e treinar mão de obra, fiscalizar segurança, coordenar e orientar as etapas de produção, escolher e controlar materiais evitando o desperdício, atribuir responsabilidades na obra e garantir a entrega e cumprimento rigoroso de todas as etapas do planejamento. Uma boa gestão de obra necessita de projetos bem elaborados, continuidade no bom relacionamento com parceiros e fornecedores e cronograma baseado em prazos reais.

Administrando o risco nos negócios Os riscos fazem parte da realidade de toda empresa, seja ela de grande ou pequeno porte. A mitigação de riscos se refere às estratégias adotadas para identificar potenciais riscos ou ameaças e analisar as melhores tomadas de decisões para suavizar o impacto nos negócios. É nisso que a Epar Business Experts trabalha e,em um cenário cada vez mais competitivo, essas estratégias podem ser um diferencial na melhoria dos resultados alcançados. Entre os benefícios da utilização deste método estão o alcance dos objetivos com mais facilidade, manutenção do controle mais eficaz, melhoria da aprendizagem organizacional e contribuir para uma gestão mais eficiente. A tomada de decisão não é um momento fácil para qualquer empresa. Por meio da mitigação de riscos muitos problemas podem ser evitados ou contornados da melhor maneira possível. Algumas etapas desse processo são o diagnóstico dos assuntos que estão sob maiores riscos, o mapeamento, definição de níveis de prioridade, elaboração do plano de ação, prevenção e monitoramento. Os riscos que podem ser previstos são os riscos fiscais, relacionados ao recolhimento de impostos e afins com a elaboração de um plano interno que abrange todas as exigências previstas pelas leis fiscais. Os riscos regulatórios, que dizem respeito à regulamentação dos produtos e serviços frente aos órgãos reguladores. Os riscos de conformidade, por sua vez, incidem sobre o cumprimento das as leis e normas, internas e externas da empresa. Já os riscos operacionais são aqueles processos e operações que podem trazer perdas significativas.. Todas as ameaças relacionadas ao capital de giro e ao patrimônio da empresa devem ser consideradas, assim como os riscos fiscais. A elaboração de relatórios personalizados regularmente, auxiliam no controle e essa transparência do setor financeiro é essencial. Vale ressaltar que todo esse processo precisa ser feito em etapas e de forma clara e coesa. O sucesso de um negócio depende das políticas e processos adotados internamente para lidar com possíveis erros.