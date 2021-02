Com o golpe militar de Mianmar, a corda bamba entre o idealismo e a realpolitik retorna para Nova Delhi

Uma razão importante para a mudança é que a relação de segurança da Índia com os militares de Mianmar tornou-se extremamente próxima e seria difícil “queimar pontes” com eles devido à sua assistência para proteger as fronteiras do Nordeste dos grupos insurgentes. Em uma visita conjunta a Naypyidaw em outubro de 2020, o Secretário de Relações Exteriores Harsh Shringla e o Chefe do Exército General Naravane se encontraram com o Conselheiro de Estado Suu Kyi e o General Min Aung Hlaing, deixando claro que Nova Delhi viu os dois relacionamentos à altura. Outra razão para a mudança é a própria Sra. Suu Kyi, cuja imagem como ícone da democracia e ganhadora do Nobel da paz foi prejudicada por seu tempo no cargo, onde ela não conseguiu repelir os militares e até defendeu o pogrom do exército contra Rohingyas em Rakhine Estado em 2015.

LEIA TAMBÉM O partido de Suu Kyi exorta o povo de Mianmar a se opor ao “golpe”

Autoridades também dizem que uma reação dura da Índia, nos moldes da dos Estados Unidos, que ameaçou agir contra os responsáveis ​​pelo “golpe”, a menos que revogassem a tomada militar, só beneficiaria a China. Além de preocupações estratégicas, a Índia cultivou vários projetos de infraestrutura e desenvolvimento com Mianmar, que vê como a “porta de entrada para o Oriente” e os países da ASEAN. Isso inclui a rodovia Trilateral Índia-Mianmar-Tailândia e a rede de transporte de trânsito multimodal Kaladan, bem como um plano para uma Zona Econômica Especial no porto de águas profundas de Sittwe. Finalmente, a Índia ainda espera ajudar a resolver a questão dos refugiados Rohingya que fugiram para Bangladesh, enquanto alguns ainda vivem na Índia, e vai querer continuar a envolver o governo de Mianmar nisso.

Outra razão para a mudança é a mudança na Índia, dizem os diplomatas.

“Em 1989, houve um clamor público para que a Índia tomasse uma posição firme contra as ações militares e se levantasse por Aung San Suu Kyi. Não vejo um discurso pró-democracia alto saindo da Índia desta vez ”, disse o ex-embaixador em Mianmar Gautam Mukhopadhyaya, referindo-se aos protestos de rua e discursos violentos no parlamento que ocorreram na Índia na época, que convocou então O primeiro-ministro Rajiv Gandhi, que visitou Mianmar em 1987, para lidar estritamente com a Junta. Em 1989, depois que o governo militar do SPDC prendeu Suu Kyi, o então Ministro das Relações Exteriores, Narasimha Rao, teria dito a um painel parlamentar que não apenas o governo forneceria apoio financeiro ao movimento pela democracia, mas nenhum refugiado birmanês (Myanmarese) procurando abrigo na Índia estaria virou-se. Posteriormente, no entanto,

LEIA TAMBÉM Índia expressa ‘profunda preocupação’ com o golpe militar em Mianmar

Na última década, o equilíbrio entre envolver o estabelecimento civil e militar de Mianmar ficou mais fácil, uma vez que a Sra. Suu Kyi foi libertada e o NLD foi autorizado a formar o governo em 2015.

“O acordo entre eles era adequado para a Índia, pois nossa abordagem era suavizar o relacionamento de ambos os lados. Com os acontecimentos de segunda-feira, a nossa capacidade de jogar contra os dois lados diminuiu ”, explicou um ex-alto funcionário que tratou das relações bilaterais. “A escolha entre os ideais democráticos da Índia, que ela expressou recentemente no Nepal e nas Maldivas, e ‘Realpolitik’, para manter seu domínio em Mianmar e evitar ceder espaço para a China, será o desafio que temos pela frente.”