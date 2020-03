Share this:

Com poucas doses, Guarulhos retoma vacinação contra a gripe nesta segunda-feira

Guarulhos recebeu no final da sexta-feira (27) mais um lote de 22.200 vacinas contra a gripe, quantia que ainda é insuficiente para imunizar o público-alvo desta primeira fase da Campanha, ou seja as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e também os profissionais de Saúde, população que soma 125.046 habitantes na cidade, segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica Estadual. Com isso, a vacinação será retomada nesta segunda-feira (30).

Com exceção das UBS Soimco e Jacy que irão vacinar apenas os pacientes acamados, as demais seguirão com a vacinação até terminarem as doses, sendo que algumas terão postos volantes (fora da unidade) e, outras, contarão com sistema drive-thru. Vale destacar que os postos volantes, assim como as UBS que oferecem sistemas drive-thru, podem sofrer alterações em sua programação.

A vacinação nas demais UBS, que não contarão com postos volantes e drive thru, será realizada na própria unidade. Em caso de dúvida, o usuário pode entrar em contato por telefone com a UBS em que é cadastrado para confirmar o local de vacinação. Os contatos e endereços de todas as unidades estão disponíveis no link: www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Confira abaixo a programação:

Drive-thru

Além do Bosque Maia, as UBS São Ricardo, Tranquilidade (que está vacinando na EPG Izolina Alves David), UBS Itapegica, Cidade Martins, Vila Galvão, Acácio, Carmela, Inocoop, Marinópolis, Nova Bonsucesso, Ponte Alta, Soberana, também seguem vacinando em sistema drive-thru.

Postos volantes (pontos móveis de vacinação)

UBS Flor da Montanha

EPG Capitão Gabriel José Antônio. Rua Edson de Souza, 724 – Picanço

UBS Tranquilidade

EPG Izolina Alves David. Rua Diva, 245 – Torres Tibagy

UBS Vila Barros

EE Professor Roberto Alves dos Santos. Rua Carlos Korkischko, 444 – Vl Barros

UBS Munhoz

Colégio Bauer. Av. Professor José Munhoz, 437 – Jd Munhoz

UBS Cavadas

Escola Municipal da Emília. Rua João Loprete, 234 – Vl São João

UBS Fortaleza

Em frente a unidade. Rua Hilário Pires de Freitas, 155 – Jd Fortaleza

UBS Bananal e Santos Dumont

E. E. Professor Maurício Nazar. Rua João Dias, 247 – Pq. Santos Dumont

UBS Santa Paula

Igreja São João Evangelista. Rua Maria Roza de Campos, 116 – Bonsucesso.