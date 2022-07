Comissária de bordo é feita de refém em Shopping em Guarulhos

Policiais do 15º batalhão de Guarulhos foram acionados para atender uma ocorrência no Shopping Internacional, em Guarulhos. Um homem fez uma comissária de bordo refém e ameaçou a vítima com uma faca.bnd

A comissária é brasileira, mas mora em Madri. Ela estava no shopping com um grupo de amigas estrangeiras no momento em que foi feita de refém. O Tenente Eduardo, da polícia militar, afirmou que os militares fizeram um cerco no local e negociaram com o indivíduo.

Na tentativa de se desvencilhar do criminoso, a mulher sofreu um corte na mão.

O homem libertou a vítima, foi detido e em seguida encaminhado para o Hospital Municipal de Urgência de Guarulhos. ADS