Como foi o nascimento de Jesus Cristo?

Comemoramos o nascimento de Jesus no Natal.

Todo mundo ama comemorar o Natal, mas será que todos sabem como foi o nascimento de Jesus?

O nascimento de Jesus aconteceu de forma milagrosa, sua mãe, Maria, engravidou do Mestre através do Espírito Santo, sendo ainda uma virgem.

Logo, quando Jesus nasceu, marcou o início de uma nova era, e iniciou o plano de Deus para salvação do homem.

Maria é escolhida

Maria, era uma jovem que morava em Nazaré e era noiva de um homem chamado José. Certo dia, ela recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel que anunciou que ela havia sido escolhida para carregar no ventre o Filho de Deus ((Lucas 1:30-33).

No primeiro momento, Maria ficou não entendeu como isso seria possível sendo uma virgem, mas não duvidou do poder de Deus.

Quando José descobriu ele quis desfazer o noivado, porém um anjo apareceu para ele em sonho e explicou toda a situação e lhe informou que o menino salvaria a humanidade.

Nasce Jesus

Passado um tempo, José teve que ir para Belém devido a um recenseamento ordenado pelo imperador romano da época, levando consigo Maria que estava grávida.

Chegando lá, o bebê queria nascer, mas não havia vaga em nenhuma hospedaria da cidade. No entanto, eles conseguiram ficar em um estábulo. Jesus nasceu e foi colocado em uma manjedoura, lugar que era usado para dar comida aos animais (Lucas 2: 5-7).

No dia em que o menino Jesus nasceu, um anjo apareceu para alguns pastores de ovelhas e lhes contou que o salvador havia nascido. Em seguida, eles foram visitar o menino e o encontraram em uma manjedoura.

Em Jerusalém, Maria e José levaram Jesus para ser apresentado no Templo. Lá dois idosos chamados Simeão e Ana, profetizaram que o menino seria o salvador. Os pais de Jesus se maravilharam com as coisas que ouviram.