Como se cadastrar para receber a vacina contra Covid-19 em São Paulo Vacina Já – São Paulo Reprodução: Portal Vacina Já/Governo do Estado de São Paulo No dia 19 de janeiro, o Governo do Estado de São Paulo lançou um site na internet para que a população possa se cadastrar para receber a vacina contra Covid-19. O processo é bem simples de ser realizado, mas devido ao número restrito de vacinas e outras implicações ainda não há uma garantia de que a imunização ocorrerá de forma imediata. Já a boa notícia é que todo este processo de cadastro pode ser feito de forma online através do computador, ou seja, você não precisa ir até algum posto ou outra entidade para isto. A seguir, veja como se cadastrar para receber a CoronaVac em São Paulo. Importante Além de não garantir a imunização imediata, é necessário você ficar ciente que fazer este cadastro para receber a vacina contra a Covid-19 não é obrigatório. Assim, mesmo que você não queira realizar o cadastro pela internet, você ainda poderá ser vacinado sem problemas. Como se cadastrar para a receber a vacina contra Covid-19 em São Paulo O processo para fazer este cadastro é bem simples e ele ocorre em um site chamado “Vacina Já”, que é do próprio Governo do Estado de São Paulo e que solicitará alguns dados simples seus. Confira o passo a passo: 1. Acesse o site do Vacina Já através deste link no navegador de sua preferência; 2. Na página carregada, clique em “Pré cadastro”; Como se cadastrar para a receber a vacina contra Covid-19 em São Paulo – Passo 1 3. Digite o código solicitado no campo indicado e clique em “Avançar”; Como se cadastrar para a receber a vacina contra Covid-19 em São Paulo – Passo 2 4. Preencha todos os dados solicitado e clique em “Avançar”. Nesta etapa, nenhum campo é opcional; Como se cadastrar para a receber a vacina contra Covid-19 em São Paulo – Passo 3 5. Confira se todos os dados foram preenchidos corretamente e, estando tudo certo, marque a caixinha de “Confirmo as informações inseridas neste formulário”. Então, clique em “Enviar”; Como se cadastrar para a receber a vacina contra Covid-19 em São Paulo – Passo 4 6. Aguarde a confirmação de que o seu cadastro foi concluído com sucesso. Como se cadastrar para a receber a vacina contra Covid-19 em São Paulo – Passo 5 Além de usar o site Vacina Já para se cadastrar para receber a vacina contra a Covid-19, você também pode consultar quais são os postos de vacinação atuais neste link, o que é ideal para quem está no grupo prioritário e precisa de mais informações. Como se cadastrar para a receber a vacina contra Covid-19 em São Paulo – Passo 6 Pronto! Agora, você já sabe como se cadastrar para receber a vacina contra a Covid-19 em São Paulo.

