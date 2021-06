Como tornar a sua loja relevante nos resultados de pesquisa do Google

Ads

A internet se tornou o local onde as pessoas passam a maior parte do dia. É por meio dela que muitos trabalham, estudam, pesquisam, assistem a filmes, escutam música, se comunicam com amigos e familiares e, o mais importante para quem vende online, compram.

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Internet Live Stats, o Google processa mais de 3,5 bilhões de pesquisas por dia, o que equivale a cerca de 1,2 trilhão por ano em todo o mundo.

Além disso, o Google é o mecanismo de pesquisa mais utilizado pelo mercado e representa uma fatia de 92,51%, segundo a StatConter GlobalStats.

Exatamente por conta do grande número de pessoas que recorrem ao mecanismo de pesquisa quando precisam comprar alguma coisa, é essencial que, quem vende online, esteja bem colocado e relevante, afinal, de acordo com dados do próprio Google, 75% dos usuários que fazem uma pesquisa não passam da primeira página.

Pensando em ajudar quem deseja tornar a sua loja virtual mais relevante nos resultados de pesquisa e, automaticamente, conquistar mais clientes, a Gofind, primeiro localizador de produtos omnichannel do Brasil, lista cinco passos.

Google Meu Negócio

O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita que permite que empreendedores criem e promovam o perfil do seu próprio negócio e site na busca do Google e no Google Maps.

Ao utilizar a plataforma, é possível interagir com clientes, manter suas informações atualizadas, publicar fotos, ofertas e promoções.

Quanto mais o perfil do seu negócio for atualizado e receber notas e comentários dos clientes, mais relevante será.

Além disso, o Google oferece cursos e treinamentos gratuitos para lojistas, por meio deste link.

Palavras-chave

As famosas palavras-chave são essenciais, portanto, sempre certifique-se de descobrir quais são as mais importantes para o seu tipo de negócio e inclua-as nos textos e descrições.

Uma boa maneira de fazer isso é por meio do Google Adwords, que possui um planejador de palavras-chave nativo que ajuda a descobrir os bons termos para utilizar.

Imagens

Escolha com cuidado e valorize todas as imagens publicadas, mostrando o produto em diversos ângulos e utilizando a identidade visual da sua empresa.

O consumidor precisa se sentir confiante para efetuar uma compra online e, quanto mais imagens e vídeos do item que ele deseja, maior a chance de venda.

Tráfego de referência

O tráfego de referência é, basicamente, a citação da sua página em outros sites, ou seja, qualquer link para o seu site que esteja disponível em outras páginas da internet.

Essa estratégia é importante e é um critério bem visto por mecanismos de pesquisa, além de ter o seu negócio citado em outros canais, o que demonstra autoridade para o usuário final.

Velocidade de Carregamento

Quando um site é lento, pesado e a velocidade de carregamento é baixa, o Google costuma diminuir as chances de leads, afinal, ninguém gosta de sites com bugs e que ficam travando.

Um site ágil e responsivo, tanto para computadores quanto para smartphones e tablets, garante que o usuário encontre a sua marca com mais facilidade e permaneça mais tempo navegando e conhecendo os seus produtos.

