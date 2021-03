Como um general golpista se refugiou na Embaixada alemã

A meio da tarde de 11 de Março, um blindado transportando o general Freire Damião e três outros oficiais da GNR passou em frente da Embaixada italiana. Os ocupantes do veículo consideraram brevemente se era aí que lhes convinha pedir guarida. Rapidamente concluíram que o refúgio seria pouco seguro.

Com o general Damião, estavam três outros oficiais da GNR: o tenente-coronel Fernando Xavier de Brito, o major João António Garoupa e o tenente José Alberto Barros.

Não muito longe, encontrava-se a Embaixada da República Federal da Alemanha que, apesar de tudo, deveria impor mais respeito às multidões empenhadas em neutralizar os últimos focos do golpe. Bateram, portanto, à porta da Embaixada alemã e foram acolhidos. Do relato não consta o que fizeram do blindado.

À Embaixada, o pedido de refúgio colocava alguns problemas delicados. O Governo de Bona estava descontente com a excessiva passividade da diplomacia europeia face à Revolução dos Cravos (vd. documento). Pretendia influenciar a CEE no sentido de uma atitude mais dinâmica.

Enquanto as diligências nesse sentido não produzissem efeitos, o Governo de Bona ia tomando as suas próprias iniciativas. Insistia com a Embaixada para que elaborasse listas de personalidades, especialmente militares, a convidar para visitas à Alemanha. Tratava de coordenar a sua intervenção com a das fundações partidárias, desde logo com a Fundação Ebert. E, principalmente, encorajava a intensa colaboração de Fritz Caspari, o embaixador alemão, com o seu homólogo norte-americano, Frank Carlucci. Ambos tinham em comum a convicção, contrária à de Henry Kissinger, de que uma receita inspirada no Chile de Pinochet, ou no bloqueio a Cuba, não daria resultado em Portugal. E ambos apostavam, por isso, em derrotar a revolução com uma táctica que passasse necessariamente pelas eleições.

Mesmo assim, a Embaixada alemã mantinha contactos em todos os quadrantes político-militares e, em vésperas do golpe spinolista de 11 de Março, estava perfeitamente informada sobre a conspiração e até sobre quais as unidades militares previstas na ordem de operações. Por acaso ou por azar, no dia e à hora do golpe, desembarcava no aeroporto da Portela o secretário de Estado alemão, mais tarde ministro de Estado, Karl Moersch, do partido liberal (FDP). Alojou-se na Embaixada nas horas de incerteza e lá ficou ao longo de toda a crise dos refugiados. Mas não há qualquer registo de intervenção sua nessa questão candente.

Seja como for, quanto mais a Embaixada tinha sabido antes do golpe, mais ignorância precisava de afectar depois. A última coisa que a Embaixada queria, no dia da derrota, era dar a aparência de ter combinado previamente com os golpistas que iria abrigá-los em caso de fracasso.

Negociações com Costa Gomes

O acolhimento dos quatro oficiais teve, por isso, de ser imediatamente comunicado às autoridades portuguesas. Ao fazê-lo, a Embaixada transmitiu ao chefe da Casa Civil da Presidência, general Fontes Pereira de Melo, o pedido dos quatro refugiados: tal como Spínola, queriam partir para Espanha. E pretendiam que o Estado português lhes concedesse um salvo-conduto para poderem deixar as instalações da Embaixada e partirem a acolher-se sob a asa protectora do franquismo.

O presidente português, Costa Gomes, mandou dizer à Embaixada que iria reflectir sobre o pedido durante a noite e lhe daria uma resposta no dia seguinte. Acontece que o presidente passou a noite em claro e não pôde reflectir longamente sobre os quatro militares refugiados na Embaixada.

A noite de 11 para 12 de Março foi a da assembleia militar que decidiu destituir ou prender diversos golpistas, criar o Conselho da Revolução, constituir um novo governo, manter a data das eleições e nacionalizar grande parte da economia. Costa Gomes presidiu à assembleia, que só terminou de manhã.

Na explosiva situação do país, era impossível deixar sair para Espanha, em completa impunidade, mais quatro golpistas, entretanto já detectados no seu lugar de refúgio e cercados por centenas de manifestantes, como documentam as imagens do arquivo da RTP. O presidente mandou então comunicar à Embaixada uma categórica rejeição do pedido de salvo-conduto e a exigência de que os quatro golpistas fossem entregues às autoridades portuguesas.

Entrega dos quatro golpistas ao Exército português

A Embaixada ficava obrigada a encontrar rapidamente uma solução. Qualquer perda de tempo podia deitar a perder o trabalho de envolvimento e sedução política pacientemente levado a cabo até aí junto de militares portugueses. E podia, além disso, pôr em xeque a segurança da própria Embaixada.

Atestava-o um incidente ocorrido com o embaixador, à saída das instalações, tal como o relata a correspondência diplomática desse dia: travado por umas cinco centenas de manifestantes, o embaixador teve de deixá-los revistarem-lhe o carro. Ao protestar junto dos militares que guardavam a Embaixada, foi intimidado por estes, de arma apontada.

Apesar de depois ter levado o seu protesto ao Governo português (vd.documento), e de esse protesto ter ocasionado um pedido de desculpas, a Embaixada continuava a não confiar na capacidade das autoridades políticas e militares para controlarem possíveis explosões de violência popular (os próprios interlocutores portugueses iriam confessar-lhe, com desconcertante candura, que não podiam garantir que não voltassem a repetir-se incidentes destes, por já não poderem confiar nas tropas).

Durante todo o dia 12, a Embaixada dedicou-se portanto a convencer os quatro golpistas refugiados de que deveriam entregar-se “de livre vontade”. Pediu algumas garantias à Presidência portuguesa e foi prometendo aos inoportunos hóspedes que as suas famílias seriam autorizadas a partir para a Alemanha, que eles próprios manteriam os seus postos até serem julgados, que o seriam em tribunais regulares e não em tribunais de excepção.

Após várias horas de “lavagem ao cérebro” (ou, em tradução mais literal, “massagem da alma”), os quatro concordaram em entregar-se “de livre vontade”.

A atestar a pouca convicção com que os refugiados decidiram entregar-se, há ainda um recuo do general Freire Damião, no último instante, exigindo garantias de que a sua família já se encontrasse na Alemanha. Mais uma vez foram precisas laboriosas sessões de “massagem da alma” até que os quatro pudessem ser entregues.