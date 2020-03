As casas do Big Brother em todo o mundo têm lidado com o surto de coronavírus à sua maneira. Na noite de terça-feira, os participantes de reality shows da Alemanha descobrirão o que está acontecendo no mundo.

Os concorrentes do Big Brother da Alemanha foram mantidos no escuro sobre os efeitos do surto de coronavírus desde que entraram em casa em 6 de fevereiro.

Mas a feliz ignorância das estrelas do reality show será destruída na noite de terça-feira.

O apresentador Jochen Schropp e o médico do Big Brother Andreas Kaniewski darão a notícia aos 13 participantes restantes em um episódio especial ao vivo.

A emissora Sat.1 disse que os participantes poderão receber mensagens de vídeo de seus parentes e poderão fazer perguntas.

A casa alemã do Big Brother fica na cidade ocidental de Colônia, que é particularmente afetada pelo vírus. A Alemanha e os países vizinhos adotaram medidas extraordinárias, incluindo o fechamento de fronteiras e o desligamento da vida pública, para tentar conter a propagação do COVID-19.

Enquanto estavam sendo selados em casa, as notícias sobre o surto foram lentas, com apenas alguns casos confirmados na Baviera. Os competidores provavelmente não perceberam a escala da pandemia.

COMO COMBATER A FEBRE DA CABINE CORONA Seja criativo com alimentos em conserva Tornar os alimentos enlatados apetitosos pode exigir um pouco de magia da cozinha, mas certamente não é impossível. Por que não aumentar a aposta no que diz respeito à culinária e também aumentar as defesas do seu corpo ao mesmo tempo? Você pode se inspirar a experimentar um laksa caseiro para limpar o seio, ou juntar uma tigela de atum com milho doce em lata e gengibre fresco para dar um impulso extra ao sistema imunológico.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quatro novos concorrentes – Serkan, Romana, Menowin e Jade – entraram na casa na segunda-feira passada, mas foram proibidos de falar sobre o vírus.

A 13ª temporada do Big Brother é dividida em duas casas: a Glasshouse, mais futurista, e a Blockhouse, mais básica. Os participantes são classificados diariamente pelos membros da platéia e o vencedor recebe imunidade contra despejo.

Cinco concorrentes – Cathleen, Mac, Maria, Mareike e Rene – já deixaram a casa.

Sat.1 disse ao diário alemão Süddeutsche Zeitung que havia regras rígidas para proteger os residentes de infecções, incluindo “medidas especiais de higiene” na casa de produção. Sat.1 disse que todos os participantes tiveram resultado negativo para o vírus.

Leia mais: Cultura na época da coroa

O que outros países estão fazendo?

De acordo com o site de fãs do Big Brother, Big Brother Wikia, existem sete franquias do Big Brother atualmente em execução em todo o mundo.

A versão italiana do Celebrity Big Brother, Grande Fratello VIP, está em exibição desde 8 de janeiro. Devido ao surto de vírus, proibiu outros convidados de entrar na casa, excluiu o público ao vivo e avançou no final.

Os competidores italianos foram informados da pandemia, levando-os a cantar Azzuro, que se tornou uma espécie de hino na Itália durante a pandemia.

Os participantes brasileiros foram informados e receberam gel de desinfecção, uma lição sobre lavagem das mãos e conselhos para evitar o contágio.

Big Brother Brasil ✔@bbb Depois de receberem informações sobre o coronavírus, Marcela e Thelma mostraram para os brothers como eles podem lavar as mãos no #BBB20: “Lá fora, a gente faz de uma forma muita mais estéril do que aqui” → http://glo.bo/33qaij6 • #RedeBBB 2,945 Twitter Ads info and privacy 384 people are talking about this

Os participantes do Candian Big Brother foram informados sobre o surto e todos escolheram permanecer no programa. Os showrunners disseram que removeram os elementos da audiência ao vivo, aumentaram as precauções, mas continuariam a filmar o programa.

“Como parte das medidas de precaução da produção, os hóspedes receberam uma atualização completa sobre o status doméstico e internacional do COVID-19, além de uma atualização de que todos os membros da família do hóspede não são afetados pelo COVID-19 no momento. Além de ter isolada por mais de três semanas, a produção conta com um médico residente que avaliou e determinou que nenhum hóspede exibia sinais ou sintomas relacionados ao COVID-19 “, disseram os showrunners à Canadian Press.

“Que hora é estar na casa do Big Brother e ficar em quarentena quando houver uma pandemia no mundo”, disse o participante Minh-Ly ​​em um dos episódios. “É o lugar perfeito para se estar”, respondeu o concorrente Chris, perceptivamente.

Os participantes Hira e Susanne foram levados às lágrimas pelo número de pessoas infectadas.

Os participantes já haviam se perguntado por que não podiam mais ouvir uma platéia ao vivo.