Conferências da FIL 2021 começam com participação do escritor moçambicano Mia Couto

Em sua primeira versão internacional, a Feira do Livro de Ribeirão Preto recebe também o crítico literário alemão Martin Puchner e o sociólogo italiano Domenico De Masi, entre outros conferencistas

Com mais de 60 atividades culturais gratuitas e um total de 110 horas de programação, a 20ª FIL – Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto terá, na modalidade Conferências, um palco para lá de especial, com participantes brasileiros e estrangeiros, discutindo questões que envolvem “Velhas e Novas Utopias”, tema central do evento. Realizada em formato 100% on-line, em função da pandemia do novo coronavírus, a FIL 2021 ocorre entre os dias 20 e 29 de agosto, com acesso gratuito por meio da plataforma oficial e canal do YouTube da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, entidade organizadora. No total, serão oito conferências.

Com participação em tempo real, o escritor moçambicano Mia Couto será o primeiro a se encontrar com o público da Feira, no dia 22 de agosto, às 16h30. O autor, que é homenageado do evento, não esconde sua simpatia com o Brasil e com a literatura brasileira – já escreveu mais de 30 livros entre poesia, contos, crônicas, romances e literatura infantil. Ganhador de diversos prêmios literários em seu país e fora dele, Mia Couto, biólogo de formação, também trabalhou como jornalista por quase dez anos, e atualmente concilia a atividade de escritor com a de professor universitário.

O romance “Terra Sonâmbula”, seu primeiro livro, publicado em 1992, foi escolhido como um dos melhores livros africanos do século 20 e, em 1988, Mia Couto se tornou o segundo escritor africano a ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, como sócio correspondente. “O trabalho literário de Mia Couto transcende fronteiras de uma maneira forte e definitiva. Há muita internacionalidade em sua obra e, também, há muita brasilidade”, pontua Adriana Silva, curadora da FIL e vice-presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. A mediação da Conferência será feita pelo músico Fernando Anitelli que, antes do bate-papo apresenta a performance em homenagem a Mia Couto, “Visitação ao Impossível”. Anitelli é o idealizador do projeto O Teatro Mágico, que mistura música, poesia, circo e teatro, grupo com o qual ganhou diversos prêmios.

Ainda no dia 22 de agosto, às 19h, a FIL realiza a Conferência “O papel da educação para viabilizar as utopias humanas”, com Claudio Yusta e Sebástian Gaggero, ambos membros da Matriztica, grupo de estudos de Humberto Maturana. Claudio Yusta é sócio-diretor da Matriztica-Brasil, docente em Biologia-Cultural, mestrando em Psicologia Organizacional, com formação em psicanálises pela Sociedade Paulista de Psicanálise, Licenciado em Terapia Ocupacional pela Faculdade de Medicina da Universidade do Chile. Sebástian Gaggero é sociólogo, diretor da Matriztica, docente em Biologia-Cultural e aprendiz de Humberto Maturana e Ximena Dávila desde 2010, além de apaixonado por aprender as dinâmicas de bem-estar e cooperatividade na sociedade.

No dia 23 de agosto, a partir das 19 horas, Renan Inquérito e convidados serão responsáveis pela Conferência em homenagem a Milton Santos, maior nome da Geografia brasileira, e autor educação homenageado da edição. A literatura e a educação balizam toda a programação da FIL 2021 e, nesse contexto, homenagens a profissionais que são ícones dessas áreas foram construídas de maneira cuidadosa. Bacharel em Direito e doutor em Geografia, o baiano Milton Santos atuou como escritor, geógrafo, advogado, jornalista e professor universitário. Viveu no Brasil até 1964, ano em que deixou o país em razão do golpe militar, e começou carreira acadêmica internacional na França, Canadá e Venezuela. De volta ao Brasil, em 1977, publicou “Por uma Geografia Nova, da crítica da Geografia a uma Geografia crítica”, obra que ressignificou a ciência em território brasileiro.

Antecedendo a Conferência, Renan Inquérito também comanda a apresentação artística “A existência e a resistência dos lugares: a razão e a emoção do geógrafo na voz do poeta”. Compositor e doutor em geografia, ele também é poeta e se define como doutor em educação ostentação. Renan Inquérito utiliza a música e a literatura como ferramentas de transformação e interferência social. Além dos palcos, ele visita escolas e unidades da Fundação Casa realizando saraus, shows, debates e oficinas.

No dia 24 de agosto é a vez da participação do filósofo alemão Martin Puchner, em Conferência que começa às 19h. Professor de inglês e literatura comparada na Universidade de Harvard, Puchner também é escritor e crítico literário. Seus livros premiados variam de filosofia a artes e estão traduzidos em cerca de 20 idiomas. Entre eles, destaque para “O Mundo da Escrita: como a literatura transformou a civilização”, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, e tema do bate-papo, que será mediado pelo filósofo Filipe Martone. A abertura da atividade será feita pela atriz e produtora cultural, Ana Luz, que apresenta a intervenção artística Conexões Literárias, em homenagem a Martin Puchner.

Na Conferência do dia 25 de agosto, às 19h, o antropólogo, sociólogo e filósofo francês, Edgar Morin, também ganha homenagem especial nesta edição da FIL. A atividade será comandada pelo escritor que estuda a oralidade e tem experiência em intervenções urbanas com poesia, Daniel Minchoni, e convidados. Morin, que em julho completou 100 anos de idade, é pesquisador emérito do CNRS (Centro Nacional de Pesquisa Científica, na sigla em francês) de Paris, doutor honoris causa em 17 universidades pelo mundo e um dos últimos grandes intelectuais da época de ouro do pensamento francês do século 20. Formado em Direito, História e Geografia, Edgar Morin realizou estudos em Filosofia, Sociologia e Epistemologia e é autor de mais de 60 livros sobre temas que vão do cinema à filosofia, da política à psicologia e da etnologia à educação. A abertura atividade será também com Daniel Minchoni, que é poeta performático, e apresentará o espetáculo intitulado “O Gorila no Zoo”, a partir da obra “A Via”, de Edgar Morin.

No dia 26 de agosto, às 19h, a presença feminina chega forte na agenda da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, com a participação da escritora mineira Conceição Evaristo na Conferência “Escrevivência”. Escritora homenageada desta edição do evento, Conceição Evaristo, que também é ensaísta e ficcionista, publicou seus textos pela primeira vez na série Cadernos Negros do grupo Quilombhoje, em 1990. Seus sete livros publicados renderam a ela vários prêmios, como dois Jabutis. A escritora é Mestre em Literatura Brasileira e doutora em Literatura. Para abrir a atividade, Roberta Estrela D’Alva, atriz-MC, diretora, curadora, pesquisadora e slammer apresenta a performance poética “Vocigrafias e Escrivivências”, em homenagem à autora. Roberta também será a mediadora da atividade.

No dia 27 de agosto, às 19h, o sociólogo italiano Domenico De Masi participa da FIL 2021 em Conferência com o tema “O Ócio Criativo”, expressão que é título de um de seus livros e criada por ele para explicar um tempo livre ou o justo equilíbrio entre trabalho, estudo e descanso, favorecendo a criatividade. É professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza, de Roma, onde foi reitor da Faculdade de Ciências da Comunicação. A sociologia dos processos criativos, do futuro do trabalho e das cidades é o tema central de sua trajetória como sociólogo e escritor. De Masi tem mais de dez livros traduzidos para o português e em 2010 tornou-se cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. “O Mundo ainda é Jovem”, “Uma simples revolução” e “O Futuro do Trabalho” são algumas de suas obras publicadas por editoras brasileiras. A mediação da atividade será com Marisa Costa. Antes da apresentação, o sociólogo será homenageado com a apresentação do vídeo Grifos Literários, um projeto digital para difusão da literatura criado para compor a Plataforma da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. A proposta é reunir leitores e debater os grifos feitos ao longo das leituras. Assim como, enfatizar frases de efeito, fazer recortes temporais, observar a atenção dada a trechos específicos e aprender mais, inclusive, sobre aquilo que se pensa já saber.

A FIL encerra o ciclo de Conferências no dia 28 de agosto, às 19h, com a presença da escritora carioca Heloisa Seixas. Autora de mais de 20 livros, em diferentes gêneros literários (romance, conto, crônica, além de títulos infantis e juvenis e de não-ficção), Heloisa também é autora de peças teatrais. Finalista do prêmio Jabuti em duas oportunidades, com as obras “Pente de Vênus” e “O oitavo selo”, a escritora levou o processo da doença de Alzheimer de sua mãe para “O lugar escuro”, livro de memórias.

Considerada a segunda maior feira do livro a céu aberto do Brasil e uma das maiores da América Latina, a Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto 2021 chega com uma edição histórica com participações internacionais. “Estamos felizes com a ampliação da possibilidade de participação na FIL de internautas do todo o Brasil e do mundo, por meio do acesso online e gratuito”, festeja Dulce Neves, presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto.

20ª FIL – FEIRA INTERNACIONAL DO LIVRO DE RIBEIRÃO PRETO

A 20ª edição da FIL – Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto será realizada integralmente no formato on-line, entre os dias 21 e 29 de agosto, com cerimônia de abertura no dia 20. No ano passado, o evento foi adiado em função do avanço do Coronavírus (Covid-19) no país, mas foi anunciado com abrangência internacional a partir da sua 20ª edição. Por isso, recebeu recentemente nova nomenclatura e teve identidade visual reformulada.

Para 2021, diante da continuidade da crise sanitária, a decisão estratégica da organização do evento convergiu para realizá-lo no ambiente virtual, com transmissão ao vivo pela plataforma oficial da Fundação: www.fundacaodolivroeleiturarp.com e YouTube da instituição www.youtube.com/user/FeiraDoLivroRibeirao.

A Feira consagrou-se como um dos maiores eventos culturais do país: com 20 anos de história e 19 edições realizadas, já reuniu mais de 3 mil escritores e artistas com 6 milhões de leitores visitantes. Neste ano, a FIL contará com cerca de 60 atividades, durante 10 dias, e em torno de 110 horas de programação.



Sobre a Fundação

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos. Trata-se de uma evolução da antiga Fundação Feira do Livro, criada em 2004, especialmente para realizar a Feira Nacional do Livro da cidade. Hoje, é considerada a segunda maior feira a céu aberto do país.

Com uma trajetória sólida e projeção nacional e agora internacional, ao longo de 21 anos, a entidade ganhou experiência e, atualmente, além da Feira, realiza muitos outros projetos ligados ao universo do livro e da leitura, com calendário de atividades durante todo o ano. A Fundação se mantém com o apoio de mantenedores e patrocinadores, com recursos diretos e advindos das leis de incentivo, em especial do Pronac e do ProAc.

