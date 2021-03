Confira 8 dicas de destino no Sudeste para viajar gastando pouco

Depois de um ano de muitas dificuldades, muita gente está sonhando com a próxima viagem. 16:23:56 Seja para aproveitar férias ou para tirar apenas alguns dias de descanso, viajar revigora e nos leva a uma expedição repleta de novos conhecimentos, sensações e experiências. Neste momento, a prioridade para muita gente é economizar mas, para isso, não é preciso abrir mão dos prazeres que só uma viagem pode nos proporcionar. É possível conhecer novos ambientes gastando pouco, aqui mesmo em nosso país, repleto de muitas belezas. Por todo o território nacional é possível encontrar lugares incríveis com paisagens de tirar o fôlego para agradar os diferentes estilos de turistas. Por isso, confira abaixo alguns destinos e dicas da Samba Hotéis para visitar economizando, mas sem perder o conforto:

Rio de janeiro

Ao contrário do que muita gente pensa, viajar até a cidade do Rio de Janeiro sem gastar muito é possível, a começar pelas várias praias famosas que dispensam apresentações. O Rio também tem vários pontos turísticos como a Escadaria Selarón, os Arcos da Lapa e o Parque Lage, onde não é preciso pagar nada para conhecer e valem a pena a visita. Uma caminhada pela Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos cartões postais da cidade, é uma excelente pedida. Para aqueles que querem aproveitar um tempo na natureza, a dica é a trilha da Pedra Bonita, local que proporciona uma vista incrível da Cidade Maravilhosa.

Cabo Frio

Esta é uma cidade paradisíaca a poucos quilômetros da capital do estado. São várias praias de águas cristalinas como a Praia do Forte, a principal da cidade. A Praia das Conchas tem um mirante com uma vista deslumbrante. Ainda é possível ir até a estonteante Ilha do Japonês e conferir as belezas do local. O Morro da Guia e o Forte São Matheus também são lugares que vale a pena incluir no roteiro.

Angra dos Reis

Angra dos Reis é composta por 365 ilhas, só aí já dá para imaginar a quantidade de belezas que podem ser encontradas por lá. Algumas das mais famosas são as Ilhas de Cataguás, Botinas, Gipóia e a Lagoa Azul. Passeios de barco e um mergulho nas águas claras deste paraíso, são atividades praticamente indispensáveis. E para conhecer a história, o Centro Histórico da cidade pode ser incluído no passeio.

Búzios

Essa outra cidade da região dos Lagos do Rio de Janeiro é um popular destino para as férias. Algumas das praias mais conhecidas por lá são a Praia dos Ossos e a Praia da Armação. O Porto da Barra reúne vários bares e restaurantes e é uma das melhores vistas de Búzios ao pôr do sol.

Macaé

A cidade é a perfeita combinação para quem procura um descanso na praia e contato com a natureza. Macaé é repleta de cachoeiras, lagos e áreas vegetativas. Na Praia do Pecado é possível aproveitar as ondas, enquanto no arquipélago de Sant’ana os turistas desfrutam de uma área mais deserta com paisagens espetaculares. A Serra Macaense possui cachoeiras como as Cachoeiras das Andorinhas e Sete Quedas, além de rios e um mirante onde é possível avistar parte da Mata Atlântica e toda a cidade.

Vitória

A capital do Espírito Santo também guarda belas praias como a Praia da Costa e a Curva da Jurema. Na cidade, ficam localizados o Instituto da Baleia Jubarte e o Projeto Tamar. A cidade, famosa por sua moqueca capixaba, sedia a Associação de paneleiras de Goiabeiras. No local, é possível conhecer mais sobre a cultura e história do prato. Ademais, o Convento da Penha é um dos mais famosos pontos turísticos da cidade e vale a pena a visita no alto de um penhasco para apreciar a vista.

Belo Horizonte

Belo Horizonte não tem praia, mas a capital mineira não perde por isso. Há várias belas praças e passeios ao ar livre, além de várias opções para experimentar a deliciosa culinária mineira. A Praça da Liberdade é uma opção a se considerar para incluir na de pontos turísticos, assim como o Parque Municipal e o Parque das Mangabeiras, que possui um mirante com uma vista privilegiada. Na cidade, fica localizada a Igreja de São Francisco de Assis projetada por Oscar Niemeyer, na belíssima Lagoa da Pampulha. Outro ponto indispensável, é o famoso Mercado Central, onde é possível embarcar em uma verdadeira viagem gastronômica.

Itu

A cidade de São Paulo é conhecida popularmente por seus exageros. Então imaginem a diversão de chegar no local e se deparar com várias esculturas enormes de itens do cotidiano, como por exemplo um orelhão. Mas a cidade é repleta de história. Na cidade é possível visitar várias igrejas como a de Nossa Senhora da Candelária, localizada na Praça da Matriz, ou conhecer o Museu Republicano onde aconteceu a primeira convenção republicana do Brasil.

