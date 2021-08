Ads

A cidade de São Paulo terá um fim de semana mais ameno em termos de temperatura do que o passado, segundo a previsão meteorológica do Climatempo. A máxima pode chegar aos 24ºC no domingo (dia 8).

No sábado (dia 7), a mínima será de 13ºC e a máxima, 23ºC. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite segue com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva.

A umidade do ar varia entre 3% e 75%. O sol deve nascer às 6h38 e se pôr às 17h47.

Já no domingo, a máxima alcança os 24ºC e a mínima não desce além dos 12ºC. O dia será predominantemente de sol com algumas nuvens.

A umidade do ar fica entre 27% e 61%. O sol nasce às 6h38 e se põe às 17h47.

