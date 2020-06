Rede Gazeta News Guarulhos

Por/Tatyane Augusto



Confira as leis de trânsito alteradas pelo Covid (19)

Desde no inicio da pandemia do novo coronavírus, as leis de trânsito sofreram mudanças.

Processos relacionados a CNH, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, habilitação e multas estão diferentes por tempo indeterminado

A maior parte das mudanças nas leis de trânsito foi formalizada por Deliberações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

São exemplos a Deliberação 185 e a Deliberação 186, que tratam da ampliação e interrupção de prazos de processos e de procedimentos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito.

Para fins de fiscalização, ficam interrompidos, por tempo indeterminado, os prazos:

Certificado de Registro de Veículos

Para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição de Certificado de Registro de Veículo (CRV) em caso de transferência de propriedade de veículo adquirido desde 19/02/2020.

Licenciamento

Relativos a registro e licenciamento de veículos novos, desde que ainda não expirados.

Validade da CNH

Para que o condutor possa dirigir veículo com validade Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 19/02/2020.

Suspensão e Cassação de CNH

Os prazos para apresentação de defesa e recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação também estão interrompidos.

Processo de habilitação

Entrou no pacote de alterações relacionadas às leis de trânsito o prazo para que o processo de habilitação permaneça ativo. Foi ampliado para 18 meses o tempo limite para que um candidato faça as aulas e provas teóricas e práticas.

Multas

Outra das leis de trânsito alterada por tempo indeterminado é a relacionada às multas. Estão interrompidos os prazos para apresentação de defesa da autuação, recursos de multa, defesa processual e identificação do condutor infrator.

Os condutores que aguardam uma notificação de trânsito também precisam esperar. Isso porque não haverá remessas aos proprietários durante a pandemia. A infração de trânsito será apenas registrada no sistema do órgão autuador.

Estão aguardando aprovações propostas que querem alterar as leis de trânsito que concedem a cobrança de pedágio.