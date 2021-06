John Reivax

16:03:30

Neste vídeo falamos sobre o aumento do valor do auxílio emergencial para 2021 na nova prorrogação, que deve começar a partir do mês de agosto. Desta vez, uma boa notícia; o presidente Jair Bolsonaro já autorizou o aumento para as novas parcelas. Veja todos os detalhes no vídeo!

