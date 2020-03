“CONFRADES REALIZA 1° REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO ANO 2020”

por/ Ivan Ribeiro 10:21:48

Ontem a noite na sede da convenção no Edifício Gazeta no centro de Vitória a CONFRADES realizou mais uma de suas reuniões, liderada pelo seu presidente pastor Alexsandro Costa juntamente com a mesa Diretora, teve consagração de Obreiros entrega de diplomas e credencias aos novos Filiados, recebimento de Obreiros do nosso estado e também da coordenadoria do estado do Rio de Janeiro,verdadeiramente foi uma noite abençoada com a presença de vários pastores e pastoras. Confere ai Vejam as fotos, Jornalista Ivan Ribeiro