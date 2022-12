Ads

Por Robson Silva Moreira

23:16:47

A Igreja Batista Central de Guarulhos , celebrou nesta tarde de sábado (3( uns dos mais importantes eventos do ano de 2022 Mulheres Crista em Ação.

Cada ano que passa vem crescendo o número de mulheres na Igreja Batista Central de Guarulhos.

A MCM é uma organização das Igrejas locais para todas as mulheres da Igreja sendo promovida pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e oferece diferentes oportunidades para as mulheres. São seus principais objetivos: Envolver-se em missões através de estudos, ofertas e participação em atividades.

Vale lembrar que todas as vezes que essas amadas mulheres se reúnem, nos eventos , logo elas não chegam sozinhas elas carregam com elas os valores das cores da mulher em ação.

As cores lilás e branco nos falam da pureza e humildade a embelezar nossa vida para o serviço ao Rei Jesus. , a Bíblia simboliza o crescimento cristão que a jovem deve desenvolver por meio da leitura e prática da Palavra de Deus.

O número vem crescendo tanto que já esta chegou a 60 Mulheres , sendo elas .

Irmã Zilár , Irmã Gildesia , Raquel , Betinha , Ir Ana Antonagi , Cida , Railda, Fernanda Costa , Rute , Ione , Edileuza , Ilzeni, Maria Neina , Marlene Cavalcante , Deise Oliveira , Irmã Maria Cruz , Maria Campos , Maria Regina Maria Luiza , Maria Veridiana, Marize Guerra , Irmã Dalva , Claridia , Edna Rodrigues, Rita Gabriel , Silvia Felina , Juceleide Juca, Isabela Dantas , Andreia batista, Dr, Alda

Tatiana ,Irmã Tania Cruz , Idalice Valença , Elza , Irmã , Vitória Navarreti , Sofia Pereira Regina , Meire , Débora , Miriam, Irmã , Leide Guimarães , Gloria , Abgail , Iraci lima , Jó, Irmã Isis Valença , Irmã Rebeca Guimarães, Tami , Joelma , Ana Carol , e Irmão Anália