Congresso dos Gideões Missionários 2021 é cancelado

18:03:58

A 38ª edição do Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora (GMUH) não irá acontecer. O tradicional congresso missionário, que acontece todos os anos em Camboriú (SC), mais uma vez foi cancelado.

No ano de 2020, o evento também não ocorreu por causa da pandemia da Covid-19. Este ano a causa é a mesma: a pandemia e os decretos estaduais e municipais que proíbem aglomerações.

Um vídeo foi publicado nas redes sociais do GMUH, nesta quarta-feira (28), onde os dirigentes do congresso explicam o motivo do cancelamento. O Gideões iniciaria nesta sexta-feira (30).

O presidente Gilmar Miguel lamentou o ocorrido e explicou que foi liberado com apenas 25% da capacidade, mas para ele realizar o evento teria que ter, no mínimo, 50%.

No entanto, ele destacou que o evento poderá ocorrer ainda este ano, caso possa reunir o povo em massa até dezembro.

O pastor solicitou que os contribuintes enviem uma “oferta especial” para o Gideões Missionários, já que com o cancelamento, eles não irão gastar com as despesas de viagem.