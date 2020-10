Conheça a Biografia de Vanessa de Jesus

20:09:04

Sou Vanessade Jesus e para mim é muito importante poder falar com você, a filha caçula de uma familia de nove filhos. sai com minha familia de Vitória de Santo Antonio -PE. rumo a Guarulhos quando eu tinha 5 anos de idade Filha da Dona Maria. uma mulher temente a Deus que me ensinou os caminhos do Senhor, e do Sr. Manoel, homem honesto. trabalhador e de um grande coração Aos oito anos de idade. já acompanhava meu pai ás feiras livres da cidade. para vender as verduras que nós plantávamos O trabalho voluntário nasceu cedo em meu coração, ainda muito jovem trabalhei em uma instituição chamada Cantinho do Céu. onde conheci o meu esposo Jesus; na epoca ambos éramos voluntários nesta casa, que recebia crianças com histórico de vivéncia domestica e em situação de abandono.

O tempo se passou e após dez anos reencontrei o Jesus em uma igreja localizada no bairro de Cidade Soberana. onde congreguei desde a minha infância e coma benção de Deus nos casamos. Dessa união nasceu o nosso maior presente. a Valentina, hoje com sete anos

Devido ás inúmeras atribuições do Prof Jesus, coube a mim. assumir os projetos sociais que é uma marca do nosso trabalho. Esta experiência. somada ao objetivo de continuar servindo à papulação guarunhense. me impulsionaram para o desafio de ser vereadora e atender nossa cidade durante os próximos quatro anos, por seu voto

Sou Vanessa. mulher, esposa. mãe. profissional e apaixonada pela cidade. onde cresci e tive inúmeras oportunidades um Grande Abraço!

Conto com você.

