Conheça a biografia Toninho da Farmácia de Guarulhos

Antonio Roberto da Silva obteve 2.487 votos nas últimas eleições.

21:37:27

O comerciante do ramo farmacêutico é natural de Contagem (MG), mas veio para Guarulhos ainda criança, em 1971. É solteiro, tem dois filhos e mora no bairro Vila das Palmeiras. Além da preocupação com questões ambientais e de igualdade social, uma das principais bandeiras políticas do parlamentar é a prevenção de doenças. Desde 2013, o vereador participa da Comissão de Higiene e Saúde Pública da Câmara. Entre as Leis de sua autoria que estão em vigor no município, está a 7.388/15, que proíbe e estabelece penalidades para a alimentação de pombos em calçadas, vias, praças, prédios e demais locais de acesso público na zona urbana de Guarulhos. “Os pombos são transmissores de doenças, por isso apresentei esse projeto, pautado na prevenção. Minha intenção não é acabar com os pombos, mas diminuir a quantidade deles”. Atualmente, Toninho da Farmácia é secretário da Comissão de Meio Ambiente e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. É de sua autoria a Lei 7.715/19, que insere no calendário da cidade o Dia de Combate ao Trabalho Infantil, a ser celebrado em 12 de junho.

