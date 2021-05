Conheça Julia Gama, a brasileira que ficou em segundo lugar no Miss Universo

Rede Gazeta News Guarulhos

No domingo, 16, ocorreu a 69ª edição do concurso Miss Universo. Realizada no Seminole Hard Rock Hotel & Casino em Hollywood, na Flórida, Estados Unidos, a cerimônia coroou a mexicana Andrea Meza como Miss Universo 2020. O posto de vice, por sua vez, foi ocupado por ninguém menos que a brasileira Julia Gama.

O interessante, no entanto, é que tal façanha ocorreu pela última vez em 2007, com a mineira Natália Guimarães. Já o título de Miss Universo não é fisgado pelo Brasil desde 1968, sendo a baiana Martha Vasconcellos detentora do título.

Vice Miss

Natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Julia Gama, 27, morou na China por três anos. No país asiático, ela se consagrou como a primeira brasileira a ganhar notoriedade na Indústria Cinematográfica Chinesa e recebeu, em 2017, um prêmio do governo por suas contribuições culturais.

Quer mais? A Miss é poliglota e, além do português, é fluente em inglês e espanhol, sendo também capaz de se comunicar em mandarim e alemão. Gama é embaixadora da luta contra a hanseníase – doença bacteriana que afeta, principalmente, a pele e os nervos – e, por conta da sua veia ativista, já recebeu inúmeros reconhecimentos de organizações internacionais. Atualmente, ela apoia a Smile Train, organização que visa tratar crianças que sofrem fissuras de lábio (lábio leporino) e/ ou palato.

Após superar as diversas etapas da noite de ontem, ela impactou o mundo ao fazer um discurso inspirador sobre saúde mental durante a última prova do concurso.

“Saúde mental ainda é um assunto bastante estigmatizado e isso dificulta que as pessoas busquem ajuda. Que nesta noite todos se lembrem de normalizar conversas sobre ansiedade e depressão, porque todos nós sofremos, mas não precisamos sofrer sozinhos. (…) Vamos nos apoiar e compartilhar empatia”, disse a Miss.

Apesar de não ter vencido a edição, Julia Gama já é adorada por muitos brasileiros e recebeu inúmeras mensagens de apoio e carinho nas redes sociais.

Em seu Instagram, Gama celebrou o concurso e a vitória de Meza em uma publicação emocionante (foto acima). Na legenda, ela escreveu: “Como latina, enfrentei muito preconceito em todo o mundo. Tive que provar meu talento repetidamente, minha ética de trabalho, meu valor. Já é hora de acabar com todos os tipos de preconceito e ódio contra qualquer etnia. Que o mundo reconheça de uma vez por todas o verdadeiro significado da empatia e da unidade. Podemos ser muito melhores uma vez Unidos! Eu vou trabalhar para isso!”.

Na 69ª edição do concurso de beleza, o ranking foi o seguinte: Andrea Meza (México), Julia Gama (Brasil), Janick Maceta (Peru), Kimberly Jiménez (República Dominicana) e Adline Quadros Castelino (Índia).

Vale lembrar que o Miss Universo não aconteceu em 2020 por conta da pandemia causada pela COVID-19.

