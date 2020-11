Conhecendo um pouco do candidato Toni Rapé.

21:54

TONI RAPÉ

Nascido em Guarulhos, Toni Rapé é empresário no segmento de festas e eventos. Tem 55 anos, casado e tem uma filha. Sua vida profissional começou cedo, no comércio de madeiras da família. Filho de imigrantes italianos que se instalaram na cidade no final dos anos 50. Tem orgulhos em dizer que teve ótimos professores na saudosa escola “Recanto da Petizada” da Tia Celina. Atuou por 12 anos na Associação Comercial de Guarulhos, passando por vários cargos de diretoria e em várias Comissões. Mobilidade e renovação urbana, criação de “startups” para inclusão no mercado de trabalho para os jovens, assim como também, melhoria do parque industrial da cidade que está abandonado. Também sente falta da valorização do esporte, o qual já revelou grandes atletas.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook