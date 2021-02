Conselho de Segurança da ONU discutirá situação em Mianmar após golpe militar

O Conselho de Segurança da ONU discutirá na terça-feira a situação em Mianmar, onde os militares deram um golpe depois de prender figuras políticas importantes , incluindo o líder de fato Aung San Suu Kyi, e analisará uma “gama de medidas” com a ideia de respeitar o povo será expressa nas eleições gerais de novembro.

Os militares de Mianmar deram na segunda-feira um golpe de Estado e detiveram Suu Kyi e outros membros importantes de seu partido no governo. O anúncio na Myawaddy TV, controlada pelos militares, veio depois de uma declaração anterior de que, como a estabilidade nacional estava em risco, todas as funções do governo seriam transferidas para o chefe militar do general Min Aung Hlaing.

Também foi anunciado que os militares haviam assumido o controle do país por um ano.

O Reino Unido, presidente do Conselho de Segurança para o mês de fevereiro, manterá uma discussão a portas fechadas sobre Mianmar, quando o Conselho também deverá ouvir a enviada especial do Secretário-Geral para Mianmar, Christine Schraner Burgener.

“Queremos enfrentar a ameaça de longo prazo à paz e à segurança, é claro, trabalhando em estreita colaboração com os vizinhos asiáticos e da ASEAN de Mianmar”, disse a repórteres Barbara Woodward, Representante Permanente do Reino Unido nas Nações Unidas e Presidente do Conselho de Segurança no mês durante uma coletiva de imprensa virtual.

Ela disse que o tópico de Mianmar estava originalmente programado para ser discutido no Conselho no final desta semana, mas foi adiado para terça-feira “devido aos desenvolvimentos” no país no fim de semana, ressaltando a necessidade “urgente” de discutir a situação após o golpe .

O Conselho discutiu Mianmar pela última vez em setembro de 2020, antes das eleições de novembro.

Quando questionado se o Conselho de Segurança vai discutir a questão das sanções, Woodward disse que o órgão de poder da ONU vai “querer ter uma discussão o mais construtiva possível sobre Mianmar e olhar para uma série de medidas com a ideia de respeitar a vontade do povo expressa na votação e na libertação de líderes da sociedade civil. ” “Esses serão os nossos objetivos primordiais e queremos considerar medidas que nos levem a esse fim”, disse ela.

A reunião do Conselho deverá ser uma discussão a portas fechadas, a fim de permitir uma “discussão franca”, disse ela.

“No momento, não temos ideias específicas sobre as medidas. Estamos, em primeiro lugar, tentando estabelecer o que está acontecendo e, em seguida, discutir em nossa capacidade nacional … para reunir uma noção do que o Conselho de Segurança da ONU pode fazer de forma mais eficaz em termos de medidas que podem ser tomadas em oposição ao que países individuais podem fazer bilateralmente. O objetivo continua sendo a restauração da democracia e a libertação de prisioneiros em primeira instância e o fim do golpe e do regime militar, ” ela disse.

O Reino Unido continua profundamente preocupado com a situação humanitária dos refugiados Rohingya em Cox’s Bazar, bem como em Bhasan Char, a ilha para onde Bangladesh está transferindo alguns dos refugiados, disse Woodward.

Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse em uma coletiva de imprensa diária que os eventos ocorridos em Mianmar terão um efeito cascata.

“Um desses impactos não é apenas atrasar qualquer retorno seguro e voluntário dos refugiados que conseguiram chegar a Bangladesh e outros países … e em outros países, não sabemos o que acontecerá com os Rohingya que estão … permanecem no estado de Rakhine, ” ele disse.

Ele disse que Burgener continua ativamente engajada na questão em Mianmar e que ela falou com interlocutores de Mianmar fora do país.

Ela está tentando se conectar com líderes em Naypyitaw, mas as comunicações com a capital de Mianmar são “muito difíceis” neste momento, disse Dujarric, acrescentando que colegas da equipe da ONU no país em Mianmar também estão acompanhando a situação de perto com profunda preocupação. especialmente à luz da necessidade de prevenir e responder à pandemia em curso.

“Eles estão trabalhando para garantir que os eventos recentes não afetem negativamente as pessoas mais vulneráveis ​​em Mianmar. A equipe da ONU apoiou o pedido de COVAX de Mianmar, bem como o COVID-19 nacional e os planos de vacinação, avaliando a prontidão do país e mapeando o resfriado capacidade da cadeia “, disse ele.

Quando questionado sobre se a ONU tinha alguma informação sobre Suu Kyi e outros líderes que foram detidos, Dujarric disse: “Não, não temos … não fomos capazes de obter informações.” “Nossa enviada especial tem tentado entrar em contato com seus interlocutores em Naypyitaw. Ela não conseguiu falar e nossa equipe de país não teve nenhuma informação”, disse ele.

O funcionário da ONU destacou que é importante que todas as pessoas detidas sejam libertadas, acrescentando que ninguém na ONU conseguiu entrar em contato com as atuais autoridades em Mianmar devido aos desafios de comunicação.

Sobre se o Secretário-Geral buscará falar com os líderes militares no controle de Mianmar, Dujarric disse que o chefe da ONU está sempre pronto para falar com qualquer pessoa para tentar fazer a situação avançar da maneira certa, sejam as pessoas diretamente envolvidas ou potências regionais .

“Acho que o que estamos enfrentando agora é uma situação que ainda é um pouco obscura. O que sabemos é que a vontade do povo de Mianmar foi derrubada de uma forma não democrática e isso precisa mudar. A vontade do as pessoas precisam ser respeitadas ”, disse Dujarric.

Ele enfatizou que é importante para a comunidade internacional falar a uma só voz e “o que sairá do Conselho de Segurança, se algo acontecer, apenas adicionará mais peso a esse apelo”.