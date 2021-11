Constance Calçados lança sua coleção para o Alto Verão 22

Ads

Acreditar que a moda é um reflexo do tempo, eo nosso tempo é o agora, intenso, e de recomeço! Essa é a aposta da Constance para sua coleção de Alto Verão. “Trazer produtos que traduzem o nosso desejo de voltar a sorrir após um período difícil para toda a população mundial, esse é o intuito da coleção SOLAR, que contará com itens com muitas cores, a fim de transmitir todo o calor e alegria típicos desta época do ano”, afirma Hannah Lauar, Gerente de produto e estilo da marca. Cuidadosamente escolhido, o nome da coleção (SOLAR) busca refletir as novas tendências de comportamento advindas da pandemia.O SOLilustra as altas temperaturas do verão, oLAR a apreciação do seu íntimo e seu próprio estilo e o AR expressa toda a liberdade de ser quem você é.

Os produtos desta terceira fase chegam nas vitrines de todo Brasil a partir de novembro e trazem consigo cores quentes com detalhes luminosos e femininos, além de nuances com pedrarias, atribuindo um ar mais místico aos itens. Uma coleção perfeita para quem quer curtir o verão em alto estilo e arrasar nos registros fotográficos durante as férias e festas de final de ano. Uma coleção perfeita para quem quer curtir o verão em alto estilo e arrasar nos registros fotográficos durante as férias e festas de final de ano.

Sobre a Constance: De origem mineira, a Constance atua desde 2003 no segmento de calçados, bolsas e acessórios, e desde 2015 como franqueadora.A marca já está no mercado há mais de 18 anos, e atualmente conta com presença em 20 estados e no DF, com mais de 190 lojas. Seu principal objetivo é proporcionar uma experiência prática e democrática de acesso as principais tendências de moda de cada estação através do closet dos sonhos, onde, separados por numeração, modelos e ocasião de uso todo o mix de mais de 400 modelos por coleção, em numerações que vão do 33 ao 42, é apresentado. Mais informações: www.constance.com.br