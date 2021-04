19:12:46

Constance Calçados segue em expansão e se destaca como a maior rede de franquias com o conceito “Self Shoes” do Brasil

A previsão é de inaugurar 30 novas lojas em 2021

Com a premissa de proporcionar uma nova experiência para as mulheres no mercado da moda, a Constance foi criada em 2003 com origem mineira, atuando no segmento de calçados, bolsas e acessórios femininos.

Presente em 19 estados, com mais de 180 lojas, a marca tem uma média de 150 mil clientes atendidos por mês e 2 milhões de calçados vendidos por ano, tornando-se a franquia que mais cresce no Brasil.

Um dos fatores que contribuem para todo esse sucesso, é o conceito chamado de “Self-Shoes” que a Constance aposta para estimular a venda. As lojas são compostas por closets com mais de 400 opções entre calçados, separados por numeração, bolsas e acessórios para todas as ocasiões além de que, seus clientes podem decidir o que experimentar sem a necessidade direta da ajuda de uma vendedora, com muito mais autonomia e facilidade na hora da compra.

A cada estação, as maiores tendências do mundo da moda são trazidas nas coleções em diferentes modelos, que vão da numeração 33 ao 42. Tudo isso sem abrir mão do conforto, inovação e qualidade.

Mesmo diante do cenário caótico da pandemia por conta do novo Coronavírus, a Constance conseguiu driblar a crise financeira e inaugurou 33 lojas em 2020, e pretende abrir mais 30 novas lojas franqueadas em 2021.

Com diversas cidades e shoppings centers fechados e a redução drástica nos horários de funcionamento, além do investimento em melhorias em seu e-commerce, a marca em conjunto com o time de marketing e comercial tem trabalhado com opções criativas para o atingimento das metas. O “Constance em Casa”, por exemplo, é um serviço de delivery oferecido por todas as lojas da rede, onde com toda segurança o cliente pode escolher os itens desejados e recebê-los no conforto do seu lar, sem ter que se arriscar neste momento tão crítico.